Янукович виступає за синхронну ратифікацію угоди про ЗВТ в рамках СНД

Москва. Україна готова обговорити питання синхронної ратифікації країнами-членами Співдружності Незалежних Держав угоди про створення зони вільної торгівлі в рамках СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи в Москві на засіданні неформального саміту глав держав СНД.

Він підкреслив, що глобальна економіка змушує країни СНД знаходити нові інструменти інтеграції.

Президент висловив задоволення у зв`язку з тим, що на сьогоднішній день країни Співдружності впритул підішли до створення ЗВТ.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, Росія стала поступливішою в деяких питаннях, а також країни погодилися зняти бар`єри у взаємній торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2011 р. у Санкт-Петербурзі (Росія) прем`єр-міністри країн-членів СНД підписали угоду про створення зони вільної торгівлі. Договір про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова та Киргизія. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Водночас, було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього протягом поточного року.

Того ж дня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив надію, що підписаний договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД набуде чинності з січня 2012 року.

9 грудня перший віце-прем`єр міністр - міністр економічного розвитку та торгівлі України Андрій КЛЮЄВ повідомив, що угода про зону вільної торгівлі в рамках СНД проходить необхідні процедури перед внесенням до Верховної Ради для ратифікації.