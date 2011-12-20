Суд переніс розгляд скарги Тимошенко на 22 грудня

Колегія суддів Апеляційного суду Києва перенесла розгляд скарги екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на вирок у газовій справі на 22 грудня на 10.00.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосила головуюча у справі суддя Олена СІТАЙЛО.

«Розгляд скарги переноситься на 22 грудня на 10-ту годину», - сказала О.СІТАЙЛО.

Головуюча у справі суддя оголосила це рішення за декілька хвилин до завершення робочого дня у суді - о 17.56.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня інша колегія суддів Апеляційного суду Києва розгляне ще одну скаргу Ю.ТИМОШЕНКО – на постанову Шевченківського районного суду Києва про повторне взяття екс-прем’єра під варту в рамках кримінальної справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».