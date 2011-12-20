Анонс на 21 грудня

* Під головуванням прем`єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

* Відбудеться пленарне засідання ВРУ.

* Відбудеться підсумкова прес-конференція Президента України Віктора Януковича.

* Прес-конференція на тему: "Валютно-фінансова ситуація в Україні. Підсумки і прогнози". Учасники: Ерік Найман, фінансовий аналітик; Сергій Яременко, екс-міністр фінансів.

* Відбудеться відеоміст Київ-Москва на тему: «Російсько-українські відносини. Підсумки 2011 року». Учасники в Києві: Валентин Землянський, незалежний експерт з питань енергетики; Владислав Іщенко, президент Центру системного аналізу та прогнозування; Ігор Бураковський, директор інституту економічних досліджень і політичних консультацій. Учасники в Москві: Костянтин Симонов, гендиректор Фонду національної енергетичної безпеки; Олексій Мухін, гендиректор Центру політичної інформації; Лідія Косікова, провідний науковий співробітник Центру проблем глобалізації російської економіки Інституту економіки РАН.

* Круглий стіл на тему: «Що заважає широкому впровадженню бюджетних пасажирських авіаперевезень в Україні?». Організатор - Всеукраїнський центр сприяння підприємницькій діяльності. Планують обговорити сучасний стан пасажирських авіаперевезень в Україні, проаналізувати причини, через які фактично не розвивається вітчизняний ринок бюджет авіаперевезень, а лоу-кост компанії залишають Україну".

* Прес-конференція на тему: «Результати економічної політики в Україні за 2011 р. Підсумки діяльності банківської галузі. Прогнози на наступний рік». У роботі візьме участь президент Асоціації українських банків, віце-президент Центрально-євразійської банківської федерації Олександр Сугоняко.

* 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Законопроект 6523 ігнорує інтереси авторів на користь посередників і руйнує інформаційне середовище України". Представники низки вітчизняних профоб’єднань і підприємств розкажуть про загрози руйнування інформаційного середовища України і систему захисту інтересів безпосередніх суб`єктів авторського права в інтересах посередників у сфері інтелектуальної власності, які містить прийнятий в першому читанні законопроект № 6523 "Про врегулювання питань авторського права і суміжних прав", розкажуть про цивілізовану європейську практику захисту інтелектуальної власності та оприлюднять відкритий лист до керівництва ВРУ. Учасники: Тетяна Попова, голова Правління Інтернет Асоціації України, Елліна Шнурко-Табакова, голова Правління Асоціації підприємств інформаційних технологій України, Іван Пєтухов, віце-президент УСПП з питань ІТ, Наталія Клітна, віце-президент Асоціації правовласників і постачальників контенту, Юрій Куницький, виконавчий директор ТОВ «ТОВ "Індормедіа" (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики. Питання: Інформація першого заступника голови НБУ Ю.Колобова про ситуацію на валютному ринку України та перспективи законодавчої ініціативи НБУ на 2012 рік; Проект Закону про внесення змін до ст.5 Закону України "Про судовий збір" (щодо пільг по сплаті судового збору); Проект Закону про внесення змін до Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" та інших законодавчих актів України та ін.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань соціальної політики та праці. Розглядатимуться: Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про організації роботодавців» (щодо приведення Закону у відповідність до вимог законодавства про соціальний діалог); Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та ін.

* Прес-конференція керівника інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Миколи Івченка на тему: "Попередні підсумки 2011 фінансового року. Очікування на першу половину 2012 року". Питання: чи варто очікувати краху єврозони і євро найближчим часом? перспективи співпраці України з МВФ; прогноз вартості долара і євро на першу половину 2012 року. У якій валюті варто зберігати заощадження? прогноз рівня інфляції, ВВП і прибутків населення в Україні.

* Прес-конференція екс-міністра економічного розвитку Грузії Кахи Бендукідзе (телеміст з Грузією) на тему: "Як уникнути нової кризи української економіки: поради реформатора".

* Круглий стіл на тему: "Екотуризм в Україні: проблеми та перспективи розвитку (на прикладі Дністровського каньйону)". Організатор - "Тернопільський обласний інформаційно-туристичний краєзнавчий центр". Учасники: Олексій Кайда, голова Тернопільської облради; Ярослав Джоджик, народний депутат України; Назар Яворський, начальник відділу зовнішніх зв`язків та промоції Тернопільської облради; Лариса Римар, директор КП "Тернопільський обласний інформаційно-туристичний краєзнавчий центр"; Володимир Царук, виконавчий директор Асоціації журналістів "Туристичний прес-клуб Україна"; Сергій Підмогильний, директор ТОВ "Туристичне агентство" Terra Incognita "та ін.

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