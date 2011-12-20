Головне на 20 грудня

Фінанси

Рада розширила використання гривні як засобу платежу між резидентами і нерезидентами

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до статті 7 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» (щодо розширення сфери використання валюти України).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 274 із 313 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено установити норму щодо можливості використання іноземної валюти та гривні як засобу платежу в розрахунках між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту та забезпечення права Нацбанку на встановлення порядку проведення таких розрахунків.

Також законом скасовано обмеження щодо необхідності одержання індивідуальної ліцензії НБУ на здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту в національній валюті України.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначалося, що гривня в зовнішньоекономічних розрахунках за товари та послуги майже не використовується, її питома вага за січень-серпень 2011 року становить лише 0,1% від загального обсягу.

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Каськів очікує контрактів на 2 млрд. дол. за результатами презентацій інвестможливостей України

За результатами презентацій інвестиційних можливостей України очікується підписання принаймні трьох контрактів на суму майже 2 млрд. доларів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислав КАСЬКІВ заявив на прес-конференції щодо результатів діяльності агентства у 2011 році, що відбулася в Адміністрації Президента.

Загалом за підсумками презентацій Держагентство отримало більш як 100 звернень щодо партнерства в рамках реалізації нацпроектів.

За словами В.КАСЬКІВА, протягом жовтня-грудня 2011 року роуд-шоу, що представили інвестиційний потенціал 15 міст України, відбулися в Європі, Північній Америці, на Близькому та Далекому Сході. Презентації супроводжувалися медійною кампанією за участю міжнародних та українських ЗМІ, проведенням теле- і радіотрансляцій тощо.

«За короткий період вийшло близько 500 публікацій у провідних світових друкованих та електронних медіа, майже 40 публікацій на ресурсах інформаційних агентств та близько 30 сюжетів на провідних телевізійних каналах», - сказав В.КАСЬКІВ.

«Цього року вперше представники світового бізнесу дізналися про інвестиційні можливості в Україні та отримали конкретні пропозиції у формі професійно підготовлених проектів», – наголосив голова Держагентства з інвестицій.

«Вперше Україна вийшла на ринок з такими пропозиціями, і ми вважаємо, що підсумком цих роуд-шоу буде не лише збільшення інформації про Україну, поінформованості серед світових компаній, а й конкретні результати», – підкреслив В.КАСЬКІВ.

Крім того, він повідомив, що за сім місяців роботи агентства у сфері інвестицій України було вперше впроваджено проектний менеджмент у державному управлінні; визначено пріоритет інвестиційних коштів над бюджетними; запроваджено принцип персональної відповідальності за результат втілення тих чи інших проектів; проведено публічні відкриті державні закупівлі, які забезпечили широку участь авторитетних міжнародних учасників та економію бюджетних коштів; у світі презентовано інвестиційні можливості України у форматі роуд-шоу.

Окрім того, наголосив голова Держагентства, в Україні почало працювати «єдине інвестиційне вікно» для іноземних інвесторів.

«Досить серйозна робота проведена, щоб створити в Україні «точку входу», яка відповідала б міжнародним стандартам», – сказав він.

За словами В.КАСЬКІВА, йдеться про «абсолютно ліберальний, прозорий і законний механізм для системного супроводу на внутрішньому ринку» замість корупційних схем, що існували раніше, та фактичне створення системи, за допомогою якої уповноважений державний орган «мав би забезпечити комфортні умови для залучення інвестицій в Україні».

Говорячи про інвестиційні надходження в Україну, В.КАСЬКІВ повідомив: прямі іноземні інвестиції на січень-жовтень 2011 року, за даними НБУ, становили 5,5 млрд. доларів – це на 35,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. «Якщо така тенденція збережеться в останньому кварталі, сумарний обсяг інвестицій за рік має сягнути 7,5 млрд. доларів», – сказав він.

На сьогодні, зазначив голова Держагентства, вже укладено контракти на суму понад 450 млн. доларів та підписано рамкові угоди, що передбачають інвестування у реалізацію національних проектів на більш ніж 3,7 млрд. доларів.

«Результат нашої діяльності яскраво підтверджує: ініціатива Президента, пов’язана зі створенням Інституту національних проектів, дуже успішна», – резюмував голова Держагентства.

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ПЕК

«Газпром» розглядає можливість участі в приватизації «Киргизгазу»

Москва. ВАТ «Газпром» розглядає можливість участі в приватизації компанії «Киргизгаз».

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками зустрічі голови «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА і Президента Киргизької Республіки Алмазбека АТАМБАЄВА.

«В ході зустрічі також обговорювалася можливість участі «Газпрому» в приватизації об`єктів нафтогазової галузі Киргизької Республіки, зокрема в акціонерному капіталі компанії «Киргизгаз», - йдеться в повідомленні.

Сторони розглянули питання розвитку двосторонньої співпраці в енергетичній сфері. Особливу увагу було приділено перспективам реалізації спільних проектів у галузі освоєння ресурсів вуглеводнів, розвитку ринку енергоресурсів республіки, а також транспортування й маркетингу природного газу на території Киргизії.

Довідка УНІАН. Доведені запаси природного газу в Киргизькій Республіці оцінюються в 6 млрд. куб. м. Освоєння газових родовищ ускладнено через геологічні особливості й недостатньо розвинену інфраструктуру. Власний видобуток природного газу в республіці становить близько 22 млн. куб. м на рік. Споживання газу – близько 300 млн. куб. на рік.

У травні 2003 року ВАТ «Газпром» і уряд Киргизької Республіки підписали довгострокову угоду про співпрацю в газовій галузі строком на 25 років.

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Введення першої нитки «Південного потоку» заплановано на кінець 2015 року – «Газпром»

Москва. Проект «Південний потік» розвивається за графіком, введення першої нитки заплановано на кінець грудня 2015 року.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації «Газпрому», рада директорів ВАТ «Газпром» взяла до уваги інформацію про поточний стан і хід робіт за проектом будівництва газопроводу «Південний потік».

«Учасники засідання підкреслили, що проект розвивається відповідно до графіка. Введення в експлуатацію першої нитки газопроводу заплановано на кінець грудня 2015 року», - йдеться в повідомленні.

Правлінню компанії доручено продовжити спільно з іноземними партнерами роботу з підготовки проектної документації для ухвалення остаточного інвестиційного рішення за проектом «Південний потік».

Рада директорів доручила правлінню доповісти про хід реалізації проекту в IV кварталі 2012 року.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної та Центральної Європи - проект «Південний потік».

Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією та Австрією підписано міжурядові угоди.

16 вересня 2011 року відбулося підписання Угоди акціонерів компанії South Stream Transport AG для реалізації морської ділянки проекту. Відповідно до документа частка участі ВАТ «Газпром» у проекті морського газопроводу становить 50%, італійської ENI - 20%, німецької компанії Wintershall Holding GMBH і французької EDF - по 15%.

У III кварталі 2011 року було завершено розробку Зведеного техніко-економічного обгрунтування «Південного потоку», що об`єднав у собі ТЕО морської ділянки, а також ТЕО будівництва національних ділянок газопроводу територією країн Південної та Центральної Європи.

У Зведеному ТЕО представлені: основні технічні рішення щодо проекту з обгрунтуванням їх здійсненності, оцінка екологічної безпеки і заходів щодо охорони навколишнього середовища, оцінка економічної ефективності проекту з урахуванням капітальних і експлуатаційних витрат.

Результати ТЕО є основою для подальшої розробки проектної документації на об`єкти газотранспортної системи для поставок російського природного газу на ринки Центральної та Південної Європи по газопроводу «Південний потік».

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Двостороння зустріч Януковича і Медведєва відміняється

Москва. Двостороння зустріч президентів України і РФ Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА відміняється.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Москві повідомив працівник прес-служби Кремля, не назвавши причини.

У той же час у прес-службі Президента України цю інформацію не підтвердили, але й не спростували.

Згідно з програмою візиту В.ЯНУКОВИЧА до Москви, зустріч мала відбутися о 18.30-19.00 мск.

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Агро

Мораторій на продаж сільгоспземель продовжили до 1 січня 2013 року

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо заборони на відчуження та зміну цільового призначення земель сільськогосподарського призначення» (№ 9586).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 275 із 318 народних депутатів, зареєстрованих ц сесійній залі.

Даним законом передбачено, що до 1 січня 2013 року не допускається:

купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб;

купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян і юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб.

Законом передбачено до 1 січня 2013 року заборонити внесення права на земельну частку (пай) до статутних фондів господарських товариств.

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Фондовий ринок

ВР затвердила у першому читанні проект Держпрограми приватизації

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект «Про Державну програму приватизації» (№ 9509).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 243 із 328 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонується затвердити Державну програму приватизації на 2011-2014 роки.

Програмою передбачено забезпечення високих темпів приватизації державних об’єктів, щодо яких не встановлено заборону та обмеження на приватизацію і які є надлишковими для виконання державою своїх функцій, не користуються попитом у покупців, є збитковими та малорентабельними.

Також передбачено застосування індивідуальних засад приватизації підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, підприємств з ознаками домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг) і таких, що потребують спеціального підходу у зв’язку з тим, що використовують у процесі виробництва унікальні ресурси та нематеріальні активи (група Г).

Крім того, програмою передбачено сприяння залученню до приватизації земельних ділянок, на яких розташовані державні об’єкти, які підлягають приватизації; скорочення обмежень щодо приватизації державних об’єктів за умови, що зазначене негативно не вплине на виконання державою своїх функцій, а також не створить небезпеки для соціально-економічних та екологічних умов життєдіяльності суспільства; залучення до приватизації інвесторів, заінтересованих у довгостроковому розвитку підприємств після приватизації; підвищення рівня привабливості приватизації для інвесторів, формування позитивного іміджу приватизації в Україні та світі.

Високі темпи приватизації державних об’єктів передбачається забезпечити в результаті залучення до приватизації більш широкого кола державних об’єктів; розширення кола потенційних покупців шляхом підвищення рівня їхньої поінформованості; спрощення процедур підготовки до приватизації об’єктів з метою скорочення затрат часу; запровадження спрощених способів продажу державних об’єктів (крім контрольного пакета акцій акціонерних товариств, які належать до групи Г), що не користуються попитом у потенційних покупців (у разі коли об’єкти не продані із застосуванням інших конкурентних способів), зокрема у спосіб:

продажу за методом зниження ціни до рівня фактичного попиту без обмеження мінімальної ціни продажу;

дроблення пакетів акцій (менш як 25% статутного капіталу акціонерного товариства) та продаж їх окремими лотами на фондових біржах;

продажу без оголошення ціни;

встановлення конкретних строків приватизації державних об’єктів - до двох років з моменту прийняття рішення про приватизацію.

У програмі зазначено, що для врахування особливостей об’єктів групи Г під час приватизації на індивідуальних засадах забезпечується:

проведення передприватизаційної підготовки підприємств;

продаж контрольного пакета акцій з визначенням умов післяприватизаційного використання об’єктів, а також вимог до покупців;

збереження впливу держави в результаті закріплення у державній власності контрольного пакета акцій. При цьому решта акцій підлягає продажу невеликими пакетами на фондових біржах;

залучення на конкурсних засадах радників (уповноважених осіб) до роботи з підготовки до приватизації підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, підприємств з ознаками домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг).

Для забезпечення приватизації земельних ділянок, на яких розташовані державні об’єкти, які підлягають приватизації, запроваджуються різні способи їхнього продажу, зокрема, відчуження державних об’єктів і земельних ділянок, на яких вони розташовані, як єдиного об’єкта; у разі відсутності попиту потенційних покупців приватизація державного об’єкта здійснюється окремо, а земельна ділянка передається на умовах оренди відповідно до закону; включення земельних ділянок до статутного капіталу господарських товариств і подальша приватизація із застосуванням способу продажу пакетів акцій (часток, паїв).

Скорочення обмежень для приватизації державних об’єктів здійснюється із застосуванням таких способів:

скорочення переліку критеріїв віднесення державних об’єктів до таких, що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації, з урахуванням реальності ризиків для національної безпеки, якості виконання державою своїх функцій з управління такими об’єктами та можливості виробництва соціально важливих товарів (робіт, послуг) на підприємствах недержавної форми власності;

обмеження підстав для закріплення пакетів акцій у державній власності.

Закріпленню у державній власності може підлягати виключно контрольний пакет акцій; перегляду переліку підприємств, пакети акцій яких розміром менш як 50% статутного капіталу акціонерного товариства були закріплені (тимчасово залишені) у державній власності, з метою передачі їх для приватизації; вилучення пакетів акцій акціонерних товариств і державного майна товариств, господарська діяльність яких належить до непрофільних і неосновних видів діяльності, із складу державних холдингових компаній, національних і державних акціонерних товариств для подальшої приватизації, якщо зазначене негативно не вплине на ефективність їх діяльності та інвестиційну привабливість.

Для підвищення рівня привабливості приватизації для інвесторів і створення позитивного іміджу приватизації в Україні та світі передбачається забезпечити:

запровадження продажу контрольних пакетів акцій акціонерних товариств, які належать до об’єктів групи Г, на конкурсах з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, що забезпечить змагальність і рівний доступ інвесторів до приватизації;

прозорість і публічність прийняття рішень, визначення способу та умов приватизації, а також усіх процедур з підготовки та продажу об’єктів, що сприятиме запобіганню корупції;

відчуження нерухомого державного майна і структурних підрозділів, що відокремлюються від державних об’єктів у процесі реструктуризації, виключно за процедурами приватизації;

підтримку заінтересованості трудових колективів і керівництва підприємств державного сектору у приватизації своїх підприємств шляхом встановлення пріоритетів і пільг під час продажу акцій;

передачу 5% акцій об’єктів, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, об’єктів з ознаками домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг) для продажу дрібними пакетами на фондовому ринку, що створить умови для участі в приватизації широких верств населення і сприятиме розвитку фондового ринку;

провадження інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з питань приватизації, проведення громадських слухань, висвітлення приватизаційних процесів шляхом оприлюднення відповідних відомостей у засобах масової інформації.

У законопроекті зазначається, що виконання програми дасть змогу:

завершити широкомасштабний процес трансформації відносин власності та оптимізувати державний сектор;

створити умови для приватизації об’єктів, подальше перебування яких у державній власності є економічно недоцільним; сприяти забезпеченню економічного зростання;

зменшити частку державного сектору в економіці до 25-30% внутрішнього валового продукту. У державному секторі буде сформовано виробничий комплекс, який спроможний забезпечити ефективне виконання державою своїх функцій;

залучити великі обсяги приватного капіталу, в тому числі іноземного, створити потужні вертикально інтегровані структури, конкурентоспроможні на світовому ринку, провести модернізацію виробництва, впровадити новітні технології, створити нові види продукції, впровадити сучасний менеджмент;

створити базу для розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва та адаптації його до ринкових умов;

зменшити навантаження на державу з управління державним сектором, що забезпечить підвищення ефективності управління. Прогнозний обсяг надходжень протягом дії програми до державного бюджету України коштів від продажу та управління державним майном становить 50-70 млрд. гривень.

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Промисловість

З території Горлівського хімзаводу вивезено останню партію мононітрохлорбензолу

Сьогодні з території Горлівського хімічного заводу (Донецька обл.) вивезли останню партію мононітрохлорбензолу. Подія відбулась за участю Міністра екології та природних ресурсів Миколи ЗЛОЧЕВСЬКОГО, представників Донецької обласної державної адміністрації та Горлівської міської ради, повідомили УНІАН в прес-службі Мінприроди.

«22 роки накопичувалась ця надзвичайно небезпечна речовина, а ще 17 років ніяк не могли взятись за розв’язання цієї проблеми. І лише після доручення Президента у цьому році вдалось знайти підприємства в Європі, котрі мають відповідні технології і повністю вивезти мононітрохлорбензол на утилізацію», – зазначив Міністр Микола Злочевський.

В Мінприроди нагадали, що ДП «Горлівський хімічний завод» було єдиним підприємством в Україні, яке виробляло високоякісну вибухову речовину для спорядження боєприпасів та мононітрохлорбензол. Напружена ситуація, що склалася на підприємстві, пов’язана з накопиченням на проммайданчику з 1972 по 1994 роки 2 тис. 350 тонн високотоксичних відходів, які зберігались у металевих бочках та ємностях у незадовільному стані. Проблема утилізації мононітрохлорбензолу не вирішувалась аж до 2011 року.

Цього року Міністерство екології та природних ресурсів виділило резервні кошти у сумі 60 млн. гривень із Державного фонду охорони навколишнього природного середовища на перевезення та утилізацію небезпечних відходів мононітрохлорбензолу державного підприємства «Горлівський хімічний завод». У результаті запланованих робіт 2 тис. 350 тонн небезпечних токсичних відходів вивезено на знешкодження за межі України.

Довідково: Мононітрохлорбензол – речовина першого класу небезпеки, яку ще називають «кров`яною отрутою», порушує функціонування усіх органів людини. До людського організму потрапляє через органи дихання та через поверхню шкіри.

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Транспорт/Зв`язок

Відповідальність за порушення правил руху посилять

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності водіїв транспортних засобів за порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів» (№ 9028).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 268 із 323 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Передбачено, що ненадання переваги маршрутним транспортним засобам, у тому числі порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, а так само порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху, тягнуть за собою накладення штрафу від 30 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також, Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення правил руху через залізничні переїзди та перевезень пасажирів автомобільним транспортом» (№ 8747).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 238 із 327 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом планується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Вносяться зміни до статті 123 «Порушення особами, які керують транспортними засобами, правил руху через залізничні переїзди», якими передбачено, що порушення особою, яка керує транспортним засобом, правил руху через залізничний переїзд, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 20 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

В’їзд на залізничний переїзд особою, яка керує транспортним засобом, у випадках, коли рух через переїзд заборонений, тягне за собою накладення штрафу на водіїв від 50 до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого і на інших осіб - накладення штрафу від 75 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого, або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб.

Те саме діяння, вчинене водієм транспортного засобу під час надання послуг з перевезення пасажирів або під час перевезення небезпечних вантажів, тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до трьох років з оплатним вилученням транспортного засобу або без такого.

Також передбачено, що здійснення регулярних перевезень пасажирів на постійних маршрутах без укладення договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом або без паспорта маршруту тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян - суб`єктів підприємницької діяльності в розмірі від 30 до 35 (у нині діючому законодавстві - від 20 до 25 - УНІАН) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також передбачено, що перевезення пасажирів автобусами у нічний час (з 22.00 до 6.00), за винятком тих, що здійснюються на маршрутах загального користування у режимі регулярних пасажирських перевезень, а також тих, що здійснюються автобусами, обладнаними тахографами, - тягне за собою накладення штрафу на водіїв від 50 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності - від 80 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень тягне за собою накладення штрафу на водіїв від 80 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності - від 100 до 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Завтра в Україні очікується мокрий сніг та дощ

Завтра в Україні очікується мокрий сніг та дощ, у південній частині, а вдень і в центральних та східних областях місцями сильні опади.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура протягом доби 3-8° тепла, у Криму 7-12° тепла, у північних, Вінницькій та Черкаській областях від 3° морозу до 2° тепла.

У західних областях вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, температура вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

Вітер північний, на Лівобережжі південний, 7-12 м/с, на півдні подекуди пориви 15-20 м/с.

У Київській області у середу очікується мокрий сніг, вдень місцями з дощем. Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла. У Києві температура протягом доби близько 0°.

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