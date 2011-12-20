Курс НБУ на 21.12.11

Офіційний курс НБУ на 21.12.11100 USD США - 798.9900 (на 20 грудня - 798.9900)100 EUR - 1044.5995 (на 20 грудня - 1041.8031)10 RUR - 2.4928 (на 20 грудня - 2.4943)Облікові курси банківських металів на 21.12.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-128237.90 (на 20 грудня-127279.11)961XAG10Срібло-2339.44 (на 20 грудня-2299.49)962XPT10Платина-113456.58 (на 20 грудня-113136.98)964XPD10Паладій-49297.68 (на 20 грудня-49777.08)

Офіційний курс НБУ на 21.12.11 100 USD США - 798.9900 (на 20 грудня - 798.9900) 100 EUR - 1044.5995 (на 20 грудня - 1041.8031) 10 RUR - 2.4928 (на 20 грудня - 2.4943) Облікові курси банківських металів на 21.12.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 128237.90 (на 20 грудня - 127279.11) 961 XAG 10 Срібло - 2339.44 (на 20 грудня - 2299.49) 962 XPT 10 Платина - 113456.58 (на 20 грудня - 113136.98) 964 XPD 10 Паладій - 49297.68 (на 20 грудня - 49777.08)

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