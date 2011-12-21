Кабмін очікують кадрові ротації

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підтверджує наміри провести ротації в уряді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на підсумковій прес-конференції в Києві.

«Є плани зробити деякі кадрові зміни», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас він підкреслив, що провести зміни в уряді не є самоціллю, ці зміни мають бути спрямовані на підсилення роботи того чи іншого напрямку.

«Я хочу сказати, що у мене є великий досвід управління різного рівня. Але я завжди пам’ятав про свою відповідальність за результати своєї роботи, яких досягають живі люди.. і їх ефективність, безумовно, вона впливає на загальний, колективний результат роботи, тому інколи робота однієї людини марнує роботу всього колективу. Такі випадки у нас є. Нажаль», - сказав Президент.

При цьому він сказав, що пам’ятає прислів’я, що за одного битого, двох не битих дають. «Ми не жаліємо нікого, по великому рахунку, але я намагаюся бути справедливим. Є сьогодні плани зробити деякі кадрові зміни і вони будуть. Будуть тоді, коли прийде час. Але це не самоціль. Самоціль, це покращання в цілому системи влади, і окремих її напрямків. І там, де є необхідність, там, де вже це питання дозріло, рішення будуть прийматись негайно, але якщо є ще хоч маленька надія додати, коли відкривається друге дихання у людини на дистанції, треба дати можливість. Я правильно кажу чи ні? Хай спробує… можливо буде чемпіоном»,- сказав Президент.