Росія готова до синхронної ратифікації договору про ЗВТ у рамках СНД – Медведєв

Москва. Росія готова до синхронної ратифікації договору про ЗВТ у рамках Співдружності.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кремля, про це президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав напередодні на зустрічі з президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Зокрема, Президент України підкреслив, що від Росії багато що залежало в ухваленні рішення про створення зони вільної торгівлі.

За його словами, згода РФ це історичне рішення, яке надихає усіх.

"Але треба подумати, щоб ми синхронізували наші дії з ратифікації", - підкреслив В. ЯНУКОВИЧ.

На це Д.МЕДВЕДЄВ відповів: "Ми про це сьогодні говорили. Ми, звичайно, намагатимемося діяти синхронно. Тут можете не сумніватися".

У свою чергу, В.ЯНУКОВИЧ попросив його узяти "на себе цю координацію".

Як повідомляв УНІАН, учора Президент України В. ЯНУКОВИЧ, виступаючи в Москві на засіданні неформального саміту глав держав СНД, заявив, що Україна готова обговорити питання синхронної ратифікації країнами-членами Співдружності Незалежних Держав угоди про створення зони вільної торгівлі у рамках СНД.

За словами В. ЯНУКОВИЧА, Росія стала поступливішою в деяких питаннях, а також країни погодилися зняти бар'єри у взаємній торгівлі.

18 жовтня 2011 р. в Санкт-Петербурзі (Росія) прем'єр-міністри країн-членів СНД підписали угоду про створення зони вільної торгівлі. Договір про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія Таджикистан, Молдова і Киргизія. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. У той же час, було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього впродовж поточного року.

Того ж дня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив надію, що підписаний договір про зону вільної торгівлі у рамках СНД набуде чинності з січня 2012 року.

9 грудня перший віце-прем'єр міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ повідомив, що угода про зону вільної торгівлі у рамках СНД проходить необхідні процедури перед внесенням у Верховну Раду для ратифікації.