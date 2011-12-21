У Клубі мандрівників “УНІАН - Тут і Там” – передноворічний “Калейдоскоп-2011”

У п'ятницю, 23 грудня, в УНІАН пройде чергове засідання Клубу мандрівників "УНІАН - Тут і Там".

Засідання буде останнім цього року, розповів головний редактор УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО, тому було вирішено зробити його певним чином підсумковим у форматі експрес-оповідань - "Калейдоскоп-2011".

Постійні члени клубу поділяться своїми враженнями про найцікавіші подорожі упродовж цього року і презентують кулінарні рецепти з цих поїздок. Наприклад Ігор ПОЛУЕКТОВ обіцяє розповісти про подорож у Барселону з практичними порадами, як краще організувати поїздку з Києва і про "смакові" сюрпризи від каталонської кухні. Олександр ЧЕБАН, який повернувся з Азербайджану, презентує серію фотознімків і чайні рецепти, порівнюючи їх з шрі-ланкійськими чайними досягненнями. Продовжать ці оповідання "римські" і "словацько-польські" мотиви від інших членів клубу з рецептами коктейлів, національних блюд.

"Формат "Розповідаю і пригощаю" - експериментальний для нашого клубу, це свого роду синтез передачі про мандри і кулінарного шоу, - сказав керівник інтернет-проекту "Тут і Там" Володимир ЗМАЖЕНКО. - Але напередодні Нового року, переконані, такий експеримент буде доречним".

Місце проведення: Київ, вул. Хрещатик, 4, конференц-зал агентства УНІАН. Початок о 18.00. Вхід вільний.

Довідка УНІАН. Засновниками Клубу мандрівників "УНІАН - Тут і Там" виступили УНІАН і туристичний сайт "Тут і Там" (http://www.tutitam.ua). Ідея проекту, за словами головного редактора УНІАН Олександра ХАРЧЕНКА, полягає в тому, щоб "дати можливість тим, хто здійснив цікаву подорож по Україні (Тут), або за кордоном (Там), розповісти про неї в невимушеній камерній обстановці таким же колегам-мандрівникам. По суті, це дорожні замітки, які, завдяки сучасним технічним можливостям, можна перетворити на яскраве авторське шоу".

"У Клубі, - додав В. ЗМАЖЕНКО, - кожен може себе спробувати в ролі "Юрія Сенкевича" (популярний телеведучий радянських часів - УНІАН), вибравши собі маршрут для розповіді, стилістику або ілюстраційний матеріал. Також важливо, що це інтерактивне спілкування - ви можете запитати ведучого, уточнити щось у нього, попросити "відмотати" назад цікавий кадр".