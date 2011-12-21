Янукович називає себе заручником справи Тимошенко, але не сказав, чи амністує її

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ називає себе заручником справи екс-прем'єра Юлії ТИМОШЕНКО, але не сказав, чи амністує її.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на підсумковій прес-конференції в Києві.

За словами В. ЯНУКОВИЧА, перед початком розслідування справи Ю.ТИМОШЕНКО він вимагав від правоохоронців, щоб не застосовувався вибірковий підхід. "Я попередив усіх виконавців, що під мікроскопом на цю справу дивитимуться усі", - сказав Президент і додав, що за порушення винні нестимуть відповідальність.

Потім, за його словами, "виникла ідея, як то кажуть, нам її підкинули, декриміналізувати деякі статті Карного кодексу". В. ЯНУКОВИЧ сказав, що "ми дійшли висновку, що цей законопроект повинен ухвалюватися консенсусом в парламенті, а зокрема, 365-у статтю треба виписувати в парламенті". "Я сказав, що якщо буде нам якась допомога, то виписуємо цю статтю і декриміналізуємо", - заявив В. ЯНУКОВИЧ.

У той же час, за його словами, тодішній лідер парламентської фракції "БЮТ-Батьківщина" Іван КИРИЛЕНКО сказав, що "ця стаття нам не потрібна, і вона потрібна владі, щоб уникнути відповідальності". "Тобто, почалася політична гра", - додав В. ЯНУКОВИЧ. "Я став заручником цієї ситуації", - заявив він.

Після цього, за словами В. ЯНУКОВИЧА, він закликав європейських керівників запропонувати вихід з цієї ситуації, оскільки "судові справи припинити не можна і втручатися в них теж не можна".

В. ЯНУКОВИЧ додав, що в майбутньому слід виправляти недоліки в законодавстві. Він нагадав, що вже підготовлений проект нового Карно-процесуального кодексу, який найближчим часом буде переданий на розгляд парламенту. На думку В. ЯНУКОВИЧА, цей і інші законопроекти підвищать рівень захисту прав людини.

На питання, чи не розглядається можливість амністії Ю.ТИМОШЕНКО для поліпшення стосунків із Заходом, В. ЯНУКОВИЧ сказав, що ніколи не підмінюватиме слідчих або суддів. За його словами, немає людей без гріха, але повинен працювати принцип презумпції невинності і невідворотності покарання.

Як повідомлялося, у жовтні Печерський райсуд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з РФ у 2009 році. Захист екс-прем'єра оскаржив вирок.

8 грудня суд прийняв рішення про повторний арешт Ю.ТИМОШЕНКО - у рамках іншої карної справи, яка стосується діяльності ЄЕСУ. У цій справі Ю.ТИМОШЕНКО звинувачують в ухиленні від сплати податків, приховуванні валютної виручки і замаху на розтрату декількох сотень мільйонів доларів бюджетних коштів.