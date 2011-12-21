Суд переніс розгляд справи Луценка на 27 грудня

Печерський районний суд м. Києва оголосив перерву до 27 грудня у засіданні з розгляду кримінальної справи за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, до оголошення перерви суд допитав другого за сьогоднішній день свідка у справі – колишнього завідуючого сектору квартирного обліку господарського департаменту МВС України Миколу ЧУМАКА, який у своїх показах, зокрема, підтвердив законність та правомірність позачергового надання житла в Києві колишньому водієві Ю.ЛУЦЕНКА Леоніду ПРИСТУПЛЮКУ.

«Заперечень на засіданні у центральної житлової комісії МВС з приводу надання житла ПРИСТУПЛЮКУ не було, рішення приймалося добровільно, без чийогось тиску», - сказав М.ЧУМАК, зауваживши у відповідях на одне із запитань, що Ю.ЛУЦЕНКО не надавав будь-яких наказів чи вказівок прямо або через третіх осіб, якими б він зобов’язував комісію виділити квартиру Л.ПРИСТУПЛЮКУ.

Наступне судове засідання відбудеться об 11.00 27 грудня.