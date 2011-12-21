ЄС не підпише договору про асоціацію до парламентських виборів 2012 року - євродепутат

Варшава. Європейський Союз не підпише договору про асоціацію з Україною до проведення чесних та демократичних виборів до Верховної Ради восени 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, таку думку висловив у своєму блозі депутат Європейського парламенту, котрий входить в групу соціал-демократів (S&D), Марек СІВЄЦЬ.

Він відзначив брак цілісних коментарів після понеділкового саміту Україна-ЄС в Києві, зауваживши, що оголошене на ньому завершення переговорів в питанні договору про асоціацію насправді "не є жодним успіхом".

"Договір міг бути парафованим, але це не сталося", - відзначив він.

М.СІВЕЦЬ написав, що Євросоюз на найвищому рівні озвучив проблему з українським правосуддям, назвавши яскравим її свідченням випадок арештованої у серпні екс-прем`єра України Юлії ТИМОШЕНКО.

"Як ключову умову подальшої співпраці, ЄС домагається повних реформ правосуддя, згідно із міжнародними стандартами. Додатково звертає увагу на питання свободи медіa та українські недоліки тут", - відзначив він.

Депутат, котрий працює в Європарламенті з моменту вступу Польщі в Євросоюз в 2004 році, написав, що заплановані на осінь наступного року парламентські вибори в Україні стануть "лакмусовим папірцем якості української демократії".

"Перекладаючи цитати Германа Ван РОМПЕЯ (на саміті) на практичну мову - до виборів в Україні ситуація буде заморожена. Якщо вони відбудуться при схвалені міжнародних спостерігачів, то є шанс, що до угоди про асоціацію можна повернутися. Якщо ні...", - резюмував він.