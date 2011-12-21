Апеляційний суд підтвердив законність повторного арешту Тимошенко

Колегія суддів Апеляційного суду Києва відмовила захисту екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО у задоволенні скарги про незаконність застосування проти неї повторного арешту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО.

Самі журналісти не мали змоги почути рішення суду, оскільки під час його оголошення суддею Ольгою ЄФИМОВОЮ народні депутати скандували: «фашисти».

Як повідомляв УНІАН, Апеляційний суд Києва 16 грудня розпочав розгляд скарги Ю.ТИМОШЕНКО на рішення суду про її повторний арешт.

Зокрема, 8 грудня Шевченківський районний суд Києва задовольнив подання слідчого СБУ про обрання Ю.ТИМОШЕНКО, вже заарештованої у "газовій справі", запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою у зв`язку з розслідуванням справи ЄЕСУ.

Відповідне рішення суд виніс на виїзному засіданні, що проходило в Лук`янівському СІЗО і тривало майже 12 годин.

За даними Генеральної прокуратури, 6 грудня дві кримінальні справи проти Ю.ТИМОШЕНКО щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» було об’єднано в одне провадження.

Зокрема, йдеться про кримінальні справи за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО у вчиненні у 1996-2000 роках замаху на розтрату коштів державного бюджету у сумі 405,5 млн. дол., а також за обвинуваченням в організації приховування валютної виручки у сумі понад 165 млн. дол., незаконного відшкодування бюджетних коштів та ухилення від сплати податків на загальну суму більше 47 млн. грн. шляхом запровадження фінансової схеми щодо розрахунків за товарно-матеріальні цінності корпорацією ЄЕСУ та приховування отриманих від підконтрольних їй офшорних компаній доходів, які використані для особистого збагачення.