Спікером Держдуми став екс-глава кремлівської адміністрації

Головою Державної думи Росії шостого скликання обрано Сергія НАРИШКІНА, який обіймав раніше посаду глави адміністрації Президента Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, за С.НАРИШКІНА проголосувало 238 депутатів при необхідному мінімумі в 225 голосів.

Згідно з регламентом, якщо на пост голови Держдуми висунуто більш як дві кандидатури, голосування проходить за кожну з них по черзі в алфавітному порядку. За кандидата від ЛДПР Володимира ЖИРИНОВСЬКОГО проголосували 204 депутати, за кандидата від КПРФ Івана МЕЛЬНИКОВА – 208 і за кандидата від «Справедливої Росії» Сергія МИРОНОВА – 203.

Крім цього, першими віце-спікерами Держдуми РФ обрані Олександр ЖУКОВ («Єдина Росія») і І.МЕЛЬНИКОВ від КПРФ. Віце-спікерами обрані від «Єдиної Росії» - Сергій НЕВЄРОВ, Андрій ВОРОБЙОВ, Олег МОРОЗОВ і Людмила ШВЕЦОВА. Від «Справедливої Росії» віце-спікером став Микола ЛЕВИЧЕВ, від ЛДПР - Ігор ЛЕБЕДЄВ.

Також російські депутати призначили керівників 29 комітетів. Зокрема, комітет у справах СНД і зв`язків зі співвітчизниками очолив представник ЛДПР Леонід СЛУЦЬКИЙ, який раніше був першим заступником голови міжнародного комітету. Комітет у міжнародних справах очолив телеведучий Олексій ПУШКОВ («Єдина Росія»), а комітет з оборони очолив колишній командуючий Чорноморським флотом Росії адмірал Володимир КОМОЄДОВ (КПРФ).