ВР відмовилася розглядати законопроект щодо визначення діянь, пов’язаних з політичним ризиком

Верховна Рада України відмовилася розглядати законопроект «Про доповнення статті 42 Кримінального кодексу України» щодо діяння, пов‘язаного із політичним ризиком.

Як передає кореспондент УНІАН, за включення даного законопроекту, автором якого є депутат від фракції НУ-НС Геннадій МОСКАЛЬ, до порядку денного, проголосували лише 58 народних депутатів з 354 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачалося встановити, що не є злочином діяння (дія або бездіяльність) особи, посада якої законом віднесена до політичних посад, якщо це діяння пов‘язане із виконанням службових повноважень і було вчинене в умовах виправданого ризику.