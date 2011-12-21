ВР відмовилася розглядати законопроект щодо визначення діянь, пов’язаних з політичним ризиком
17:25, 21 грудня 2011Різне
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Верховна Рада України відмовилася розглядати законопроект «Про доповнення статті 42 Кримінального кодексу України» щодо діяння, пов‘язаного із політичним ризиком.
Як передає кореспондент УНІАН, за включення даного законопроекту, автором якого є депутат від фракції НУ-НС Геннадій МОСКАЛЬ, до порядку денного, проголосували лише 58 народних депутатів з 354 зареєстрованих в сесійній залі.
Законопроектом передбачалося встановити, що не є злочином діяння (дія або бездіяльність) особи, посада якої законом віднесена до політичних посад, якщо це діяння пов‘язане із виконанням службових повноважень і було вчинене в умовах виправданого ризику.
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