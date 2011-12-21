У Держслужбі з питань захисту персональних даних 100 тис. заявок на реєстрацію баз даних

У Державній службі з питань захисту персональних даних на сьогодні перебуває близько 100 тис. заявок на реєстрацію баз персональних даних (БПД).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції.

«З початку функціонування реєстру в Державну службу з питань захисту персональних даних приходило небагато заяв на реєстрацію БПД, яке почало зростати, починаючи з кінця листопада 2011 року», - повідомили в прес-службі міністерства.

Так, з 1 липня до 21 листопада ц.р. було подано менше 2 тис. заяв. З кінця листопада ситуація різко змінилася. «Кількість поданих заяв за останні три тижні складає близько 100 тисяч. Вони обробляються в порядку черги», - зазначили в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2010 року Верховна Рада Україна прийняла Закон України "Про захист персональних даних". Закон набув чинності 1 січня 2011 року, крім статті 3, яка вступила в силу з дня його опублікування.

Законом регулюються відносини, пов`язані з захистом персональних даних під час їх обробки.

У квітні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ затвердив Положення про Державну службу України з питань захисту персональних даних. Служба почала реєстрацію баз персональних даних з липня 2011 року.