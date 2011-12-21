Мін‘юст пояснив застосування закону про захист персональних даних

У зв’язку з численними зверненнями громадян щодо практичного застосування деяких положень Закону України «Про захист персональних даних» Міністерство юстиції надало роз’яснення з найбільш актуальних та поширених питань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, зокрема, надано роз‘яснення, що таке «персональні дані» та «база персональних даних», а також які відомості не є базою персональних даних та не підлягають реєстрації.

Крім того, Мін‘юстом роз‘яснено деякі питання практичного застосування Закону України «Про захист персональних даних»: хто є володільцем та розпорядником бази персональних даних, який порядок реєстрації бази персональних даних, порядок оформлення заяви про реєстрацію бази персональних даних.

Роз‘яснено питання, у яких випадках необхідна згода суб`єкта на обробку персональних даних та вимоги до її оформлення, порядок та підстави повідомлення суб‘єкта персональних даних про його права, що стосуються обробки персональних даних.

Надано також роз‘яснення питання, яке викликає найбільшу стурбованість у громадян та юридичних осіб, - щодо відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних.

З метою більш детального та конкретного роз‘яснення норм указаного закону 23 грудня, об 11-00, у Міністерстві юстиції відбудеться також прес-конференція за участю представників профільного департаменту Мін‘юсту та керівництва Державної служби захисту персональних даних, у ході якої представники мас-медіа зможуть поставити свої запитання до указаного закону.

З роз’ясненням Мін‘юсту можна ознайомитися на сайті міністерства у рубриці («Роз’яснення, юридичні консультації» - http://www.minjust.gov.ua/0/comments .