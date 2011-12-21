Бродський став головою Держслужби з питань регуляторної політики та підприємництва
20:34, 21 грудня 2011Різне
0
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ утворив Державну службу України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва і призначив її головою Михайла БРОДСЬКОГО.
Відповідні укази розміщені на офіційному сайті глави держави.
Також Президент доручив Кабінету міністрів України подати у місячний термін проект Положення про Державну службу України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter