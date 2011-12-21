Бродський став головою Держслужби з питань регуляторної політики та підприємництва

20:34, 21 грудня 2011
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ утворив Державну службу України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва і призначив її головою Михайла БРОДСЬКОГО.

Відповідні укази розміщені на офіційному сайті глави держави.

Також Президент доручив Кабінету міністрів України подати у місячний термін проект Положення про Державну службу України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

 

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