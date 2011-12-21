Головне на 21 грудня

Фінанси

Дефіцит зведеного платіжного балансу України в листопаді цього року, за попередніми даними, становив 0,8-0,9 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Нацбанк відзначає поступове покращення стану платіжного балансу після погіршення його показників у вересні, яке було викликано нестабільністю на європейських ринках. Так, у жовтні дефіцит зведеного платіжного балансу становив 1,6 млрд. дол. порівняно з 2 млрд. дол. у вересні.

Рівень інфляції за підсумками 2011 року не перевищить 5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ під час засідання Кабінету міністрів України.

"Якщо у 2008 році інфляція складала 25%, у 2010 - 9%, а до кінця 2011 р. уперше за багато років не перевищить 5%", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що у 2009 р. дефіцит сектора державного управління досяг чи не найбільшого в Європі показника - 18%, у 2010 році уряду вдалося скоротити його приблизно до 5%, а в поточному році, за словами М.АЗАРОВА, дефіцит держбюджету складе не більше 3,5%.

Крім того, прем`єр-міністр підкреслив, що два роки поспіль гривня залишається стабільною.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді НБУ прогнозував інфляцію за підсумками 2011 року на рівні 7,5%.

На обслуговування зовнішнього боргу у 2012 році буде спрямовано 61 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час підсумкової прес-конференції заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

"Наступного року ми скоротимо суми на обслуговування зовнішнього боргу. Якщо цього року ми на обслуговування заплатили 89 млрд. грн., то наступного року це буде лише 61 млрд. грн.", - сказав глава держави.

За його словами, Україна має можливості, "щоб з оптимізмом дивитися в майбутнє".

Також В. ЯНУКОВИЧ сказав, що наступного року дефіцит бюджету буде скорочений з нинішніх 3,5% до 2,5%.

Верховна Рада України відмовилася включити до порядку денного проект закону "Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати" щодо збільшення розмірів.

Як передає кореспондент УНІАН, за включення до порядку денного відповідного нормативного акта, автором якого є народний депутат від фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, проголосували лише 78 народних депутатів з 354 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачалося встановити у 2012 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2012 року - 1430 гривень, з 1 квітня - 1458 гривень, з 1 жовтня – 1494 гривні, з 1 грудня - 1525 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення. Зокрема, для дітей віком до 6 років: з 1 січня 2012 року - 1306 гривень, з 1 квітня - 1331 гривень, з 1 жовтня – 1365 гривень, з 1 грудня - 1392 гривень; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2012 року - 1563 гривні, з 1 квітня - 1595 гривень, з 1 жовтня – 1635 гривні, з 1 грудня – 1667 гривень; працездатних осіб: з 1 січня 2012 року - 1506 гривень, з 1 квітня – 1536 гривень, з 1 жовтня – 1576 гривень, з 1 грудня - 1606 гривень; осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2012року - 1200 гривень, з 1 квітня - 1222 гривні, з 1 жовтня - 1254 гривні, з 1 грудня - 1280 гривень.

Також пропонувалося встановити у 2012 році такий розмір мінімальної заробітної плати: з 1 січня 2011 року - 1506 гривень, з 1 квітня – 1536 гривень, з 1 жовтня – 1576 гривень, з 1 грудня - 1606 гривень.

Уряд розглянув і схвалив проект Державного бюджету на 2012 рік.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Уточнений макропрогноз враховує результати проведених консультацій з представниками світової спільноти. Завдяки спрямованості на розвиток, Україна зберігає помірний рівень росту ВВП в той час, як темпи росту економік найближчих європейських сусідів скорочуються», – сказав Міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО, представляючи проект.

За його словами, за скоригованим консервативним сценарієм приріст ВВП у 2012 році становитиме 3,9%, а номінальний ВВП становитиме 1,5 трильйони гривень.

Крім того, міністр зазначив, що видатки зведеного бюджету 2012 року становитимуть 461,7 млрд. грн., що на 35 млрд грн. більше, ніж у бюджеті 2011 року.

Також Ф.ЯРОШЕНКО додав, що розмір прожиткового мінімуму, порівняно з 2011 роком, на 1 особу зросте на 128 гривень, що майже удвічі перевищує темпи зростання споживчих цін.

За словами урядовця, проект бюджету-2012 також передбачає запровадження 20-відсоткової надбавки до посадового окладу для усіх педагогічних працівників і виплат медичним і фармацевтичним працівникам на оздоровлення.

"Для пенсіонерів збільшиться розмір мінімальної пенсійної виплати в середньому на 10%, збільшаться на 20-30% середні розміри пенсій, збільшаться виплати інвалідам війни, дітям війни, учасникам війни та бойових дій, виплати чорнобильцям збільшаться майже удвічі. При цьому вперше розрахунок гарантованих мінімальних пенсійних виплат інвалідам-ліквідаторам прив`язано до розміру прожиткового мінімуму і збільшено вдвічі", – заявив Ф.ЯРОШЕНКО.

Водночас він зазначив, що проект бюджету передбачає збільшення інвестиційного ресурсу України за рахунок зниження податкового навантаження на підприємців.

"Поряд із підтримкою соціального вектору бюджету, в наступному році суттєва увага приділятиметься створенню умов для стимулювання розвитку реального сектору економіки. Інвестиційний ресурс від надання податкових індульгенцій становитиме понад 45 мільярдів гривень. Загальний ресурс, який у 2012 році буде спрямований на підтримку реального сектору економіки, становитиме понад 120 мільярдів гривень", – цитує міністра Урядовий портал.

Енергетика

Енергогенеруюча компанія ВАТ «Дніпроенерго» у вівторок 20 грудня в 17:36 була змушена зупинити всі блоки Запорізької ТЕС через аварію в системі водопостачання станції.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, за попередніми даними, аварія сталася через порив на напірному циркуляційному водоводі теплової електростанції внаслідок високого зношення обладнання. Порив призвів до розмиву котловану берегової насосної станції без важких наслідків для прилеглої території і відключення циркуляційних насосів, що подають воду в конденсатори енергоблоків. Припинення роботи насосів спричинило зупинення енергоблоків № 2 та № 4 Запорізької ТЕС, які працювали на той момент на станції.

Втрати електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України через зупинку енергоблоків Запорізької ТЕС були компенсовані підняттям навантаження на двох енергоблоках Криворізької ТЕС ПАТ «Дніпроенерго».

В даний час на станції проводять відновлювальні заходи. Для координації робіт з ліквідації наслідків аварії, що призвела до зупинення енергоблоків № 2 та № 4 Запорізької ТЕС, розгорнуто оперативний штаб на чолі з генеральним директором компанії Романом СЕРДЮКОВИМ за участю МНС та керівництва області.

У компанії поки не можуть назвати орієнтовні терміни відновлення роботи станції та ліквідації наслідків аварії. В даний час проходить оцінка збитку й обсягу відновлювальних робіт.

Акціонери ПАТ «Київенерго» на позачергових зборах 23 січня розглянуть питання зміни персонального складу наглядової ради товариства.

Про це йдеться у повідомленні компанії, оприлюдненому у системі розкриття інформації НКЦПФР.

Порядок денний позачергових зборів акціонерів «Київенерго» також містить питання про відкликання і обрання членів ревізійної комісії, внесення змін і доповнень до статуту та інші внутрішні нормативні документи товариства.

Окрім того, окремо буде розглянуто питання забезпечення виконання зобов`язань, узятих на себе DTEK Holdings Ltd при придбанні 25%-го пакету акцій компанії.

Функції складання переліку акціонерів, які матимуть право брати участь у позачергових зборах, покладено на реєстратора компанії ТОВ «УПМ-Фінанс».

Кабінет міністрів України прийняв постанову, якою продовжив терміни продажу енергетичних компаній до кінця 2012 року.

Відповідне рішення схвалене на сьогоднішньому засіданні уряду, повідомляє прес-служба Кабміну.

Постановою продовжено термін продажу на конкурентних принципах державних пакетів акцій енергокомпаній до 31 грудня 2012 року.

В даний час Фонд державного майна України проводить підготовку до продажу і продаж пакетів акцій 11 енергогенеруючих і енергозабезпечуючих компаній. Зокрема, на продаж планується виставити 25% держпакет акцій ВАТ «Дніпроенерго» (номінальна вартість пакета - 37 млн. 296 тис. 450 грн.), 50% АК «Вінницяобленерго» (15 млн. 486 тис. 830 грн.), 50% ВАТ «Дніпрообленерго» (29 млн. 958 тис. 090 грн.), 40,06% «Донецькобленерго» (32 млн. 808 тис. 593,75 грн.), 50% ВАТ «Закарпатьеобленерго» (15 млн. 575 тис. 405,25 грн.), 25%), 45% «Крименерго» (19 млн. 458 тис. 862,25 грн.), 25,99% ВАТ «Тернопільенерго» (3 млн. 970 тис. 579,75 грн.), 21% ВАТ «Черкасиобленерго» (7 млн. 790 тис. 663,75 грн.), 45% ВАТ «Чернівціобленерго» (6 млн. 387 тис. 826,5. грн.), 45,01% ПАТ «Хмельницькобленерго» (15,140 млн. грн), а також 145% ПАТ «Миколаївобленерго» (17,847 млн. грн).

Російська компанія «Газпром» перейменує «Белтрансгаз» у «Газпром трансгаз Білорусь».

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації ВАТ «Газпром», про це голова компанії Олексій МІЛЛЕР повідомив першому заступнику прем`єр-міністра Республіки Білорусь Володимирові СЕМАШКУ.

«О.МІЛЛЕР поінформував В.СЕМАШКА, що прийнято рішення перейменувати компанію у «Газпром трансгаз Білорусь», - йдеться у повідомленні.

Сторони також обговорили питання інтеграції ВАТ «Белтрансгаз» до Групи «Газпром» і подальшого розвитку підприємства. Було відзначено, що приведення корпоративних вимог, норм і стандартів "Белтрансгазу" у відповідність із прийнятими в «Газпромі» сприятиме суттєвому підвищенню ефективності роботи білоруської компанії.

Крім того, на зустрічі розглядалися перспективи виробничої, збутової, фінансово-економічної діяльності «Белтрансгазу».

Депутати Палати представників Національних зборів Білорусі ратифікували білорусько-російську міжурядову угоду про надання уряду Білорусі державного експортного кредиту для будівництва атомної електростанції, передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь.

Як відзначив перший заступник міністра фінансів Білорусі Володимир АМАРІН, кредит надається для фінансування 90% вартості контракту на будівництво АЕС.

«Сума кредиту становить до 10 млрд. доларів США. Термін кредиту – 25 років, включаючи мораторій на його погашення, максимум 10 років, і період погашення основного боргу за кредитом 15 років», - повідомив перший заступник міністра фінансів Білорусі.

В.АМАРІН також сказав, що ця угода передбачає сплату відсоткових платежів за 50% кредиту за фіксованою ставкою, а другої половини – за плаваючою ставкою.

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