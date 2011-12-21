Курс НБУ на 22.12.11

Офіційний курс НБУ на 22.12.11100 USD - 798.9300 (21 грудня - 798.9900)100 EUR - 1042.9232 (21 грудня - 1044.5995)10 RUR - 2.5152 (21 грудня - 2.4928)Облікові курси банківських металів на 22.12.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-130824.79 (21 грудня-128237.90)961 XAG 10 Срібло-2376.82 (21 грудня-2339.44)962XPT10Платина-115605.17(21 грудня-113456.58)964XPD10Паладій-50732.06 (21 грудня-49297.68)

Офіційний курс НБУ на 22.12.11 100 USD - 798.9300 (21 грудня - 798.9900) 100 EUR - 1042.9232 (21 грудня - 1044.5995) 10 RUR - 2.5152 (21 грудня - 2.4928) Облікові курси банківських металів на 22.12.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-130824.79 (21 грудня-128237.90) 961 XAG 10 Срібло-2376.82 (21 грудня-2339.44) 962XPT10Платина-115605.17(21 грудня-113456.58) 964XPD10Паладій-50732.06 (21 грудня-49297.68)

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