Янукович у 2011 р. провів дві підсумкові прес-конференції, 57 брифінгів і дав 27 інтерв'ю

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у 2011 році провів дві підсумкові прес-конференції.

Як повідомляє пресс-служба Президента України, 8 липня глава держави відповів на запитання 20 журналістів, 21 грудня – 15 представників ЗМІ. 25 лютого В.ЯНУКОВИЧ взяв участь у проекті «Розмова з країною».

За даними пресс-служби, за рік Президент України провів 57 коротких брифінгів для журналістів. 29 разів глава держави зустрівся з представниками медіа під час робочих поїздок регіонами, 12 – за результатами візитів в Україну глав іноземних держав і урядів, а також провів 16 брифінгів під час своїх закордонних візитів.

Також протягом 2011 року В.ЯНУКОВИЧ дав 27 інтерв’ю українським та іноземним засобам масової інформації.