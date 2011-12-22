Анонс на 22 грудня

* Президент України Віктор Янукович з офіційним візитом перебуває в Турецькій Республіці. У ході візиту Глава Української держави проведе зустрічі з Президентом Турецької Республіки Абдуллахом Гюлем та Прем`єр-міністром Реджепом Таїпом Ердоганом. Під головуванням Президента України та Прем`єр-міністра Туреччини відбудеться перше засідання Стратегічної ради високого рівня.

* Голова КМДА Олександр Попов відвідає новозбудовану станцію метрополітену «Виставковий центр» та перевірить стан її готовності перед введенням в експлуатацію. Під час заходу передбачається проїзд пробного передпускового поїзда.

* Відбудеться пленарне засідання ВРУ.

* Відбудеться круглий стіл на тему: Чого чекати від прийняття в Україні закону "Про ринок земель"? Учасники: голова державного агентства із земельних ресурсів Сергій Тимченко; генеральний директор компаній Agrogeneration/Agrofuel Асад Лапш; керуючий партнер Міжнародного адвокатського об`єднання Arzinger Тимур Бондарєв, старший юрист АТ Arzinger Станіслав Герасименко.

* Розпочне роботу V з`їзд Українського профспілки працівників річкового транспорту. На порядку денному: підбиття підсумків роботи за останні 5 років; переобрання керівництва; визначення подальших напрямків роботи та шляхів розвитку та ін. Запрошені: Борис Колесников, віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури України; Костянтин Єфименко, перший заступник міністра інфраструктури України; Григорій Соболевський, голова Держінспекції України з безпеки на морському і річковому транспорті; Володимир Севрюков, директор департаменту держполітики в галузі морського і річкового транспорту; Юрій Кулик, голова ФПУ; Георгій Столяренко, голова Міжнародної конфедерації профспілок працівників водного транспорту країн СНД і Балтії.

* Відбудеться засідання НКРЕ.

* Прес-конференція на тему: "Економічні підсумки 2011 року та макроекономічний прогноз на 2012 рік". Учасники: Олександр Кендюхов, голова Всеукраїнської спілки вчених-економістів; Валерій Геєць, директор Інституту економіки та прогнозування НАНУ; Валерій Литвицький, керівник групи радників голови Національного банку України; Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків; Валерій Гладкий, керівник Аналітичного центру «Бюро економічних і соціальних технологій».

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Нові газові угоди з Росією: порятунок чи безодня?». Учасники: Михайло Гончар, керівник енергетичних програм центру «Номос»; Іван Надєїн, голова ГО «Комітет енергетичної незалежності України»; Роман Ніцович, координатор енергетичних програм аналітичного центру «DiXi Group». Організатор - ГО «Комітет енергетичної незалежності України» (www.komitet-energy.org) (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 067 234 02 91, media@komitet-energy.org.

* Прес-конференція на тему: «Підсумки діяльності Світового банку в 2011 і перспективи 2012. Прогноз інфляції та ВВП України». Учасники: Мартін Райзер, директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови; Руслан Піонтківський, старший економіст Представництва Світового банку в Україні.

* Прес-конференція на тему: «В Україну видано унікальний путівник для закордонних автотуристів - гостей ЄВРО-2012». Учасники: ген.директор Видавничої групи «Наш Продукт» Олександр Драников, керівник проекту «Україна для гостей» Сергій Смирнов, координатор Центру споживчого контролю «ЧЕК» Ігор Каневський.

* Круглий стіл на тему: «Економічні підсумки 2011 року. Перспективи, прогнози і ризики на 2012 рік». Організатор - Міжнародний Фонд Блейзера. Запрошені: Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера; Валерій Геєць, директор інституту економіки та прогнозування НАНУ; Василь Юрчишин, директор економічних програм, Центр Разумкова, Євген Бершеда, член-кореспондент НАНУ; Володимир Фесенко, директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента»; Валерій Гладкий, ген.директор аналітичного центру «Бюро економічних і соціальних технологій» (БЕСТ); Ігор Манцуров, директор науково-дослідного економічного інституту Мінекономіки України.

* Відбудеться прес-конференція Міністра фінансів України Федора Ярошенка.

* Круглий стіл на тему: «Чи стане інтернет основним каналом комунікації майбутнього?». Організатор - Інститут Горшеніна. Питання: Як змінилося життя людей з появою Інтернету? Який вплив інформаційних технологій на політичні та суспільні процеси? Яке значення Інтернет-ЗМІ в Україні й у світі? Чи можлива цензура в Інтернет? Соціальні мережі: потенційна загроза чи нові можливості? Чи стане Інтернет основним каналом комунікації майбутнього? Учасники: шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна; директор з програм розвитку людського потенціалу Інституту Горшеніна Марина Ткаченко; заст.головного редактора УНІАН Володимир Ільченко; ген.директор "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко, головний редактор тижневика «Коментарі:» Вадим Денисенко.

* В УСПП відбудеться громадське обговорення законопроекту про внутрішню торгівлю. Учасники: президент УСПП, народний депутат А. Кінах, перший заст.міністра економічного розвитку і торгівлі В.Копилов, президент Асоціації українських ринків А.Назаренко, представники малого бізнесу, експертного середовища та інші.

* Голова КМДА Олександр Попов відвідає Київську кондитерську фабрику «Рошен». Саме ця фабрика претендує на першість у міському конкурсі новорічних екстер`єрів серед підприємств столиці.

* Відбудеться офіційна церемонія відкриття руху автотранспорту на ділянці Південного обходу м. Дніпропетровськ автомобільної дороги М-04 Знам`янка - Луганськ - Ізварине. Південний обхід Дніпропетровська поєднає між собою дві транзитні потоки - Криворізький і Запорізький і надасть можливість вивести за межі міста значну кількість автотранспорту. Замовник будівництва - Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області. Проектна організація - ДП «УКРДІПРОДОР» філія «Дніпродіпродор».

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