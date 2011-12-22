ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 22 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання "Дєло" у публікації "Нацбанк повідомив, з чого складаються його золотовалютні резерви" пише: НБУ опублікував "свіжу" структуру своїх золотовалютних резервів. Порівняно з початком 2011-го скоротилася частка коштів, розміщених на депозитах і поточних рахунках в іноземних банках, і виросла частка золота…

http://delo.ua/finance/nacbank-soobschil-iz-chego-sostojat-ego-zolotovaljutnye-rezervy-170361/

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Також "Дєло" у публікації "Експерт: Ціна газу для України може вирости до 456 дол". пише: при цьому експерт вважає, що середньорічна ціна на газ, який поставляють у 2012 році в Україну, складе близько 419 дол. тис. куб. м.

http://delo.ua/ukraine/ekspert-cena-gaza-dlja-ukrainy-mozhet-vyrasti-do-456-doll-170370/

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"Дєло" у публікації "Даішників одягнуть в куртки по $600 за кожну" пише: українським даішникам із спецпідрозділу ДПС особливого призначення (колишня "Кобра") закупили одяг майже на мільйон гривен…

http://delo.ua/ukraine/gaishnikov-odenut-v-kurtki-po-600-za-kazhduju-170371/

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Видання "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Виступ і покарання", у якому пише: учора Віктор Янукович провів третю прес-конференцію за час перебування на посту глави держави. Президент знову не унеможливив виходу України з Європейської енергетичної спільноти, заявив, що на лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко поширюється принцип невідворотності покарання, і розповів, як переконував європейських лідерів у законності і обгрунтованості її карного переслідування…

http://www.kommersant.ua/doc/1843466

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Також "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Рівняння з однією незмінною", у якому пише: учора Кабінет міністрів провів два засідання. Уранці прем'єр-міністр Микола Азаров підвів підсумки роботи уряду за 2011 рік. Головним досягненням він назвав проведення в країні "Другого етапу подолання кризових явищ" і пообіцяв наступного року вивести економіку України на докризовий рівень. Увечері Кабмін зібрався знову і допрацював проект державного бюджету на 2012 рік, підготувавши його до другого читання. Документ припускає збереження чинної формули розрахунку ціни російського природного газу…

http://www.kommersant.ua/doc/1842760

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Видання "Економічні вісті" у публікації "Турецький похід Януковича" пише: сьогодні президент відвідає Туреччину з офіційним візитом. Українське керівництво розраховує залучити турецькі інвестиції, наростити торговий обіг і створити з Туреччиною нові транспортні коридори…

http://state.eizvestia.com/full/tureckij-pohod-yanukovicha

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Також "Економічні вісті" публікують матеріал "Рейдерство в законі", у якому пишуть: Верховна Рада зробила тиху, але масштабну революцію у сфері правосуддя. Віднині судове рішення не можна буде переглядате за жодних нововиявлених обставин, якщо з моменту ухвалення цього рішення минуло три роки. І це в країні, де в останні шість-сім років насильницьке відчуження власності на підставі судових рішень стало, здається, мало не нормою ведення серйозного бізнесу…

http://state.eizvestia.com/full/rejderstvo-v-zakone

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"Економічні вісті" публікують матеріал "Час кодексу", у якому пишуть: сьогодні Віктор Янукович повинен оголосити своє рішення щодо долі нового Митного кодексу. У середу збіг термін, коли глава держави повинен або ветувати, або підписати нову редакцію МК (№3996 - VI), прийняту парламентом у другому читанні на початку листопада. Документ збільшує повноваження митників і посилює тиск на бізнес…

http://state.eizvestia.com/full/vremya-kodeksa

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Газета "Сьогодні" в публікації "Українці рвонули робити закупівлі в Польщу, користуючись обвалом злотого" пише: м'ясо, сир, будматеріали в країні-сусідці можна купити майже удвічі дешевше…

http://www.segodnya.ua/news/14322876.html

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Також "Сьогодні" в публікації "Їздити на смузі для автобусів і тролейбусів стане дорожче" пише: піднімуть і штрафи за парковку на смузі для громадського транспорту …

http://www.segodnya.ua/news/14322924.html

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Російські ЗМІ

Видання "Відомості" в публікації "Роснафта" стала найбільшою публічною компанією у світі з видобутку нафти" пише: спадок ЮКОСу досі працює на "Роснафту". Вона стала найбільшою публічною компанією у світі з видобутку нафти. Це сталося завдяки росту показників "Юганскнафтогазу" і падінню видобутку у колишнього лідера - ExxonMobil…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1459876/rosneft_1_v_mire

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Також "Відомості" у публікації "Чому ростуть ціни на один з найпопулярніших автомобілів в Росії" пишуть: третя за популярністю в Росії модель після Lada Samara і Kalina - Hyundai Solaris - з нового року подорожчає на 2%. А зі старту продажів весною автомобіль став дорожчий на 17%. Нічого дивовного: Hyundai тепер цікавить в першу чергу рентабельність бізнесу в Росії…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1459877/hyundai_na_zarabotkah

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Видання "Ізвєстія" в публікації "Путін оголосив програму нової індустріалізації" пише: готувати реформу разом з урядом будуть "Ділова Росія" і Агентство стратегічних ініціатив…

http://izvestia.ru/news/510401

(УНІАН)