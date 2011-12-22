У Києві зафіксовано ще два випадки сказу

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України зафіксувала ще два випадки сказу в Києві - у Дніпровському і Оболонському районах.

Як повідомила УНІАН прес-служба відомства, діагноз "сказ" встановлений у бездомних собаки і кота.

У повідомленні сказано, що 7 грудня 2011 р. у відділ з боротьби зі сказом тварин м. Києва від КП "Притулок для тварин" доставлено труп бездомного собаки, дата загибелі якої не визначена. За попередніми даними, тварина покусала громадянку, яка проживає в Дніпровському районі м. Києва (вул. Ентузіастів). Після проведення дослідження встановлений діагноз.

Ще один випадок сказу також зафіксований у безпритульної тварини - кота. У відділ з боротьби зі сказом м. Києва був доставлений бездомний кіт з території дачного кооперативу с. Пуща-водиця, лінія 10, Оболонський район м. Києва.

Встановлено, що тварина загинула 20 грудня.

Як зазначає прес-служба, Державна служба ветеринарної медицини вживає усі необхідні заходи (епізоотичне розслідування, встановлення карантину і ліквідація захворювання згідно з інструкцією).

За інформацією фахівців ветмедицини, причиною такої загрозливої ситуації щодо сказу в Києві є недостатній контроль за виконанням правил утримання собак і кішок та безвідповідальність власників тварин, внаслідок чого збільшується кількість бездомних тварин особливо на околицях міста, на територіях інших населених пунктів, дачних ділянках, прибудинкових територіях. Крім того, сприяють ситуації недоліки в роботі комунальних служб щодо саночистки міста, підгодівля жителями міста бездомних тварин, внаслідок чого у бездомних тварин підтримується постійна "кормова база", що також привертає диких тварин з околиць; відсутність або невиконання своїх функцій бригадами з вилову бездомних тварин. Не застосовується ст. 17 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" у частини умертвіння тварин під час регулювання чисельності і хворих сказом або іншими особливо небезпечними захворюваннями, або що є носіями особливо небезпечного захворювання. Це сприяє безконтрольному розмноженню бездомних тварин, збільшенню їх кількості і підвищенню загрози укусів людей і домашніх тварин.

Для вирішення проблем ліквідації і профілактики сказу в Києві на сьогодні заплановано проведення засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Київській міській держадміністрації.