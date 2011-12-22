ВР встановила, що для видачі ліцензії не потрібна виписка з держреєстру

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України" (№ 9022).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 271 з 355 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Цим законом, зокрема, внесені зміни до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", з якого вилучена норма про те, що "до заяви про видачу ліцензії додається виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців".