Медведєв розраховує, що ЄврАзЕС стане єднальним елементом між регіонами

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ розраховує, що Євразійський економічний союз стане єднальним елементом Європейського і Азійсько-тихоокеанського регіонів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Д.МЕДВЕДЄВ сказав, звертаючись до Федеральних Зборів.

"Розраховуємо, що цей економічний союз стане єднальним елементом Європейського і Азійсько-тихоокеанського регіонів, впливовою силою і затребуваним партнером у світовій економіці", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

При цьому він у черговий раз повідомив, що важлива особливість Євразійського економічного союзу - його відкритість для партнерів по ЄврАзЕС, СНД та інших партнерів. "По мірі готовності вони можуть приєднатися до цієї роботи", - додав він. Президент РФ нагадав, що з 1 січня 2012 року відкриється Єдиний економічний простір Росії, Білорусі і Казахстану, до вільного руху товарів додасться вільний рух послуг, капіталів і робочої сили.

"Мета полягає в тому, щоб до 2015 року створити Євразійський економічний союз, який багато в чому визначатиме майбутнє наших країн", - підкреслив він.

За словами Д.МЕДВЕДЄВА, необхідно розкрити величезний потенціал Митного союзу і, звичайно, Єдиного економічного простору.

Він вважає, що Євразійський економічний союз буде налаштований на досягнення максимальної віддачі від економік і простих, практичних, відчутних результатів для громадян.

Окрім цього Д.МЕДВЕДЄВ підкреслив, що найважливіший напрямок - зміцнення союзницьких стосунків у рамках Організації Договору про колективну безпеку, особливо в кризових ситуаціях, у тому числі з використанням потенціалу Колективних сил оперативного реагування.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявив, що Євразійський економічний союз може бути створений до 2015 року.