ВР посилила відповідальність за порушення у видачі дозвільних документів

Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення зміни до статті 16610 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності посадовців, органів державної влади і органів місцевого самоврядування за порушення законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру" (№ 9182).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 275 з 357 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Стаття 16610 "Порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру" викладена в новій редакції. Відповідно до неї не повідомлення або несвоєчасне повідомлення дозвільним органом суб'єкта господарювання або державного адміністратора про відмову у видачі документу дозвільного характеру; порушення дозвільним органом термінів видачі документу дозвільного характеру; відмова дозвільного органу суб'єктові господарювання у видачі документу дозвільного характеру на підставах, не встановлених законом; анулювання документу дозвільного характеру дозвільним органом на підставах, не встановлених законом; не повідомлення або несвоєчасне повідомлення державним адміністратором суб'єкта господарювання про отримання документу дозвільного характеру або про письмову відмову у видачі документу дозвільного характеру; безпідставна відмова державного адміністратора суб'єктові господарювання в прийнятті заяви для отримання документу дозвільного характеру і документів, які додаються до нього; видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) державним адміністратором документу дозвільного характеру не в приміщенні дозвільного центру; видача дозвільним органом документу дозвільного характеру, необхідність отримання якого не встановлена законом, - спричиняє за собою накладення штрафу на посадовців в розмірі від 30 до 50 не оподатковуваних мінімумів прибутків громадян.

Такі ж повторні дії протягом року - спричиняють накладення штрафу на посадовців у розмірі від 50 до 70 неоподатковуваних мінімумів прибутків громадян.