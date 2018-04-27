Електронне управління vs корупція: хто кого?..

Як забрати корупційну складову зі взаємин чиновник-громадянин і одночасно на порядок поліпшити надання адміністративних послуг у містах, селища, селах? Здавалося б, 20 років існування незалежної України та і десятиліття радянської дійсності довели, що чиновник - Бог, а громадянин - вічний прохач. З кожним періодом зміни влади зневіра у тому, що щось може змінитися, тільки посилювалася.

Бюрократизм, корупцію, хамство і хабарництво на місцевих рівнях не можна розрубати одним ударом як гордіїв вузол. Але значно скоротити - можна. І для цього не потрібні титанічні зусилля "царя - батюшки", перманентний контроль СБУ або УБОЗ. Досить встановити і налагодити у місті "Систему електронного управління", де чиновникові і громадянинові, який звернувся по послугу, допомагатимуть сучасні інформаційні технології. Такий проект у загальнонаціональному масштабі просуває Міністерство економрозвитку і торгівлі України за завданням Президента країни.

Нещодавно на засіданні Ради регіонів місцевим і регіональним керівникам роздали брошуру, яка коротко пояснює, що має робити місцева влада. Причому у вступному слові Президент України Віктор Янукович дає недвозначно зрозуміти: виходу у чиновників немає, вони зобов`язані побудувати таку систему у кожному місті.

Так званий "прозорий офіс" - це система впорядковування управлінських і сервісних процесів, побудована на основі оптоволоконної мережі, яка зв`язує міськраду і виконком з БТІ, міліцією, прокуратурою, аварійною службою, водоканалом, жеками, поліклініками і лікарнями, школами і дитячими садками, і так далі, і так далі. Усі точки, уся інфраструктура населеного пункту, за який відповідає влада, - у єдиній прозорій системі, де і податкова, і пенсійний фонд, і навіть кабінет міра. І в якій кожен громадянин, не лише чиновник-бюрократ, зможе простежити, як виконується його запит, на якій стадії задоволення його послуга: субсидії, лікування, ремонт даху або під`їзду, спортивні секції для дочки або сина, відшкодування ПДВ податковою і таке різне.

На перший погляд здається, що це фантастика. Але такі системи працюють не лише за кордоном, у країнах Євросоюзу, але і у нас, в Україні. Наприклад, банки і великі корпорації давно використовують їх для впорядкування і кращого контролю за процесами продажів, управління, надання послуг.

У Вінниці вже декілька років оптововолоконні мережі як "спрут" охопили більшість міських управлінських і сервісних адмінструктур. І їм є ще куди рости. У Харкові, другому за чисельністю населення місті країни, довжина таких мереж перевищує 300 кілометрів.

Але прокласти мережу - це тільки перший крок. Наступний - привести до єдиного знаменника, тобто інтегрувати, усі архіви, бази даних - в одну систему. Це робота професіоналів сфери комп`ютерних технологій. У згадуваній Вінницькій міськраді в цій мережі сьогодні понад 800 комп`ютерів не лише виконавчих органів, але і комунальних підприємств.

Мер міста у режимі реального часу може побачити, що робиться у водоканалі, жеку №2 чи у БТІ. У такій системі, де можуть зберігатися мільярди гігабайт інформації, міський голова дає доручення своєму заступникові, той - своєму підлеглому і так далі - по вертикалі. Ви можете знайти будь-який документ, потрібний для роботи. І його не треба вишукувати в архіві, де шафи і коморки, і навіть не треба роздруковувати. У будь-який момент можна побачити, як виконується те чи інше доручення, хто і як працює і коли та чи інша послуга буде надана у повному об`ємі.

Алгоритм і нічого зайвого

Зрозуміло, що у будь-якій системі можуть статися збої. Щоб їх не було, потрібен не лише правильно побудований алгоритм дій, але і її сертифікація. Адже та чи інша процедура, дія займає певний час. Наприклад, автоматизований алгоритм дій такої системи передбачає на реєстрацію заяви мешканця в жеку не більше 10 хвилин. Більше - це вже збій. У тій же Вінницькій мерії, де система сертифікована за міжнародною системою ISO, ще у 2007 році побудований "спрут" знищив багато чиновницьких корупційних схем. Адже тепер робота кожного клерка прозора і доступна для перегляду його керівництвом, і не тільки. Система, коли б що, чітко вкаже, де допущено прорахунок, не допустить підробки жодного документу. Тому що усе відкрите і доступне: і прибутки, і витрати, і боржники за комуслуги, і ті, хто переплатили, видно кожен будинок, кожну вулицю.

Таку можливість - бачити будь-який об`єкт у місті, на різних рівнях, у тому числі простежуючи ефективність його функціонування, надає геоінформсистема - своєрідна електронна карта міста. Вона покаже "вузькі місця" і допоможе внести необхідні зміни. У Вінниці завдяки цій системі навіть розробили оптимальний маршрут вивезення сміття з міста.

В ідеалі, який цілком реально втілити насправді, за допомогою такої побудованої платформи і її інструментів можна створити абсолютно кероване місто.

Зрозуміло, що "прозорий офіс", який успішно функціонує, - це результат системної роботи. Протягом не одного місяця і навіть року. У "зразковій" Вінниці тепер практично вмить, без надриву, черг, хабарів і нервування обробляють понад 100 видів документів дозвільного характеру, надають 185 адмінпослуг: оренда, землевідведення, капремонт, реєстрації і багато іншого.

Фахівці такого офісу, окрім електронного управління чергою, розробили шаблони форм і звернень, максимально знижуючи часовтрати відвідувачів. Навіть дата і час у бланках відображаються автоматично. Другий ваш візит у такий офіс - останній і успішний, оскільки послуга вам вже надана.

"Плюси" без мінусів

"Купі справ", які у поширеній сьогодні всюди бюрократичній системі, "втрачаються" або накопичуються, де чекають свого рішення, повинна дати хід побудована на основі розумного алгоритмічного принципу система електронного управління. Вона дисциплінує владу на місцях - система автоматично фіксує, коли чиновник прийшов на роботу (у тому числі мер), коли пішов - без потреби в кабінет до нього ніхто не зайде, щоб "вирішити питання". Щоб зробити роботу бюрократа ще більш ефективною, впроваджені аудіо- і відеоконференції. Кожен, не лише безпосередній начальник, отримавши доступ до системи, зможе побачити, як виконується його звернення, коли послуга буде надана.

І пересічний громадянин тоді бачить і відчуває, що влада, яку він обрав, йому служить. Адже він платить податки і має право розраховувати на шанобливе ставлення і належне обслуговування від чиновників, найнятих на роботу за результатами чергових виборів. Є упевненість, що на перший погляд "бездушна" система мереж, серверів, комп`ютерів і уважних клерків у "прозорому офісі" працюватиме краще і ефективніше, ніж найкраще "підмаслений" чиновник. Але для цього треба змінити підхід.

І за Вінницею, Харковом, де такі системи впроваджують, працюють і розвивають, підуть інші міста. Восьмого листопада Київська міська державна адміністрація та ІТ-компанія зі світовим ім`ям "Майкрософт" підписали меморандум про взаєморозуміння, що передбачає впровадження в Києві системи "Електронний уряд". Впродовж п`яти років будуть створені "Єдиний центр звернення громадян", єдина система оплати послуг і санкцій, контролю і мотивації дотримання правил благоустрою, системи управління туристичною галуззю Києва, екологічного моніторингу і енергозбереження, надання адміністративних послуг юридичним і фізичним особам через інтернет. Передбачається також розміщення в столиці близько 1 тис. інформаційних кіосків, де охочі зможуть оперативно дізнаватися про новини міста, скерувати звернення або скаргу і дізнатися про стан розгляду свого звернення.

У рамках програми передбачено навіть створення системи "Електронна картка хворого", яка дозволить лікарям дистанційно знайомитися з історіями хвороби пацієнтів, а громадянам - дистанційно записуватися на прийом через інтернет.

Тепер подивимося, хто з мерів швидше відреагує на заклик Президента країни, і наскільки якісно реалізує пропоновані механізми.

Тарас Бук