Огризко: країни ЄС досі не сформували свою політику щодо України

Екс-міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО вважає, що країни Європейського Союзу досі не сформували свою політику щодо України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Сьогодні ЄС і його ключові члени, на жаль, досі не сформували нормальної української політики, вони не бачать Україну як окремий фактор розвитку Європейського континенту, безпеки цього континенту, не можуть зрозуміти роль України у майбутньому розвитку європейського простору», - сказав він.

За словами В.ОГРИЗКА, в нього склалося враження, що деякі країни Євросоюзу сьогодні шукають більше не можливості допомогти Україні у тому, щоб вона йшла далі, а причини, інколи формального характеру, для того, щоб зупинити цей процес.

«Вважаю, що політика подвійних стандартів стосовно України, яка чітко проглядається у позиції окремих єврорпейських країн, не прикрашає європейських стратегів», - додав він.

В.ОГРИЗКО назвав вагомим досягненням завершення переговорів між Україною та Євросоюзом щодо Угоди про асоціацію. «Сьогодні Україна та ЄС мають вагомий, солідний, унікальний документ. Ми завершили те, над чим працювали довгих 4 роки», - сказав він.

Водночас, В.ОГРИЗКО вбачає «серйозний мінус» у тому, що Україна втратила свій імідж у світі. «Цього року Україна свій імідж закопала дуже глибоко», - наголосив він.