Анонс на 23 грудня

* 9-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Автобус - 2011. Підсумки 2011 року для виробників автобусів «Еталон». Перспективи вітчизняного автобусобудування». Учасники: президент Корпорації «Еталон» В.Бутко, керівники підприємств корпорації, розробники автобусної техніки. До участі запрошені представники відповідних державних органів України та громадських організацій (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями. З 9.15 до 12.00 відбудеться демонстрація нового автобуса виробництва корпорації «Еталон».

* Відбудеться пленарне засідання ВРУ.

* Засідання НКРЄ.

* Круглий стіл на тему: «Чи стане Україна частиною Євразійського Союзу?». Організатор - Інститут Горшеніна. Питання: Підсумки саміту Україна-ЄС. Переговори в Москві: що залишилося за кадром? Чи змінився зовнішньополітичний вибір України? Чи готова Україна поступитися частиною свого суверенітету заради низької ціни на російський газ? Учасники: О.Волошин, директор Департаменту інформаційної політики МЗС України; В.Огризко, екс-міністр закордонних справ України; Н.Ланге, керівник Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні; В.Матчук, народний депутат України (Наша Україна); А.Урін, радник, керівник групи економічної політики Посольства РФ в Україні; А.Сушко, науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва.

* Круглий стіл на тему: «Перспективи співробітництва України з Організацією ООН з промислового розвитку (ЮНІДО) та реалізації в Україні курсу на «зелену» промисловість».

* Прес-конференція на тему: «Типові помилки і питання про застосування з 1 січня 2012 року Закону України «Про захист персональних даних». Учасники: перший заступник голови Держслужби України з питань захисту персональних даних Лілія Олексюк і директор Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції Олена Перкаль.

* Прес-конференція на тему: "Відновлювальна енергетика України: підсумки 2011 року". Учасники: президент Асоціації учасників ринку альтернативних видів палива та енергії України Віталій Давій; гендиректор компанії "Азовська нафтова компанія" (виробництво моторного біопалива) Андрій Чередников; гендиректор компанії "Рентехно" (сонячна енергетика) Євген Ландіч; директор ТД "Бізнес Формат "(тверде біопаливо) Сергій Апальков, директор компанії 3W Power (сонячна енергетика) Ukraine Філіп Капро.

* 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Державні закупівлі - 2011: втрати бюджету, і як їх попередити". Учасники: Іван Красиков, голова Незалежної асоціації журналістів, керівник проектів моніторингу та розслідувань проведення державних закупівель; Сергій Головньов, експерт-координатор проектів моніторингу та розслідувань проведення державних закупівель. Питання: Аналіз законодавства про держзакупівлі: проблеми доступу журналістів та потенційних учасників до держзакупівель. Порушення законодавства про оприлюднення інформації про держзакупівлі. Схеми проведення тендерів без конкурсу. Скільки бюджетних грошей втрачено за 2011 рік на закупівлю палива (бензину). Чи можливі зміни? Будуть представлені результати моніторингу та результати розслідування у сфері державних закупівель, проведених ГО «Незалежна асоціація журналістів» в рамках проекту «Прозорість держзакупівель: підвищення прозорості та ефективності органів влади» за підтримки МФ «Відродження» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

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