Суд знову ухвалив рішення заарештувати колишнього мера Гурзуфа

Центральний районний суд Сімферополя сьогодні ухвалив рішення знову взяти під варту колишнього мера Гурзуфа Віктора ГАМАЛЯ. Тепер його підозрюють у відчуженні 0,4 га землі у Великій Ялті вартістю понад 400 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Криму.

Прокуратура порушила проти В.ГАМАЛЯ кримінальну справу за статтями 365 і 366 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень і посадова фальсифікація).

Як повідомляв УНІАН, Алуштинський міськсуд 15 грудня засудив колишнього мера Гурзуфа і екс-землевпорядника селищної ради, які обвинувачувалися у незаконному виділенні комерційній фірмі 1,3 га землі з розташованими на ділянках берегоукріплювальними спорудами, до 4 років позбавлення волі, звільнивши від покарання з випробувальним терміном 2 роки. При цьому суд ухвалив рішення стягнути з них 1,5 млн. грн. збитку, завданого унаслідок будівництва елінгів.

Кримінальну справу стосовно В.ГАМАЛЯ порушили у жовтні 2010 року. Підозрюваний перебував у розшуку і був затриманий у квітні 2011 року в Києві, а потім заарештований на час слідства.

В.ГАМАЛЬ керував Гурзуфом з 2002 року по листопад 2010 року.