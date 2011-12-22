Головне на 22 грудня

Фінанси

Верховна Рада прийняла держбюджет-2012

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про державний бюджет України на 2012 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 250 із 357 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосували у повному складі фракції "БЮТ-Батьківщина" та КПУ.

«За» проголосували 190 народних депутатів від Партії регіонів, 10 членів фракції НУ-НС, 20 представників фракції Народної партії, 18 депутатів від групи «Реформи за майбутнє», 12 позафракційних депутатів.

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ВР ухвалила Держпрограму економічного і соціального розвитку на 2012 рік

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Державну програму економічного і соціального розвитку на 2012 рік та Основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки» (№ 9159).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 245 із 355 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосували у повному складі фракції "БЮТ-Батьківщина" та КПУ.

«За» проголосували 188 депутатів від Партії регіонів, 5 членів фракції НУ-НС, 12 позафракційних, 20 представників фракції Народної партії і 20 депутатів від групи «Реформи заради майбутнього».

Згідно з програмою, стратегічним завданням у 2012 році буде посилення ролі держави у створенні умов для структурно-інноваційних змін виробництва. Триватимуть започатковані у посткризовий період процеси з модернізації та технічного переозброєння виробництва.

Передбачено, що необхідність завершення інвестиційних проектів з розбудови транспортної, спортивної та готельної інфраструктури, оновлення виробничих потужностей стимулюватиме зростання виробництва машинобудування, будівельних матеріалів, металоконструкцій, а розширення споживчого попиту сприятиме збільшенню обсягів виробництва у харчовій та легкій промисловості.

Згідно із програмою, за песимістичними оцінками, зростання промислового виробництва у 2012 році планується на рівні 4,5%. Заходи Державної програми економічного і соціального розвитку спрямовані на покращення цього показника до рівня 8,3%.

Так, за песимістичною оцінкою, зростання в машинобудуванні відбуватиметься на рівні 9%. Реалізація передбачених програмою заходів сприятиме збільшенню виробництва товарів як інвестиційного спрямування, внаслідок зростаючого внутрішнього інвестиційного попиту в галузях-споживачах (металургія та хімічна промисловість, енергетика, будівництво інфраструктури), так і споживчого. Це дасть змогу забезпечити зростання виробництва продукції машинобудування на рівні 20%.

Приріст у металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів за песимістичними оцінками прогнозується на рівні 3,5%. Найбільшу роль для галузі відіграватиме зовнішній попит, звуження якого в умовах погіршення розвитку світової економіки і обумовить уповільнення зростання галузі.

Разом з тим, реалізація передбачених програмою заходів, диверсифікація ринків збуту готової продукції створять умови для закріплення позицій металургійних підприємств на зовнішніх ринках і дозволять забезпечити зростання виробництва металургії на рівні 6%.

Це буде досягнуто за рахунок:

збільшення випуску сучасної авіаційної продукції, зокрема виробництва літаків Ан-148;

уведення в експлуатацію ТОВ “Металургійний завод “Дніпросталь”, що дасть можливість виробляти 1,3 млн. тонн продукції на рік, яка відповідатиме світовим стандартам якості та забезпечить обсяги бюджетних надходжень на рівні 150 млн. гривень на рік;

зростання обсягів виробництва продукції машинобудування, зокрема внаслідок розширення:

споживання сільськогосподарської техніки на внутрішньому та зовнішньому ринках збуту;

внутрішнього ринку, у тому числі за рахунок оновлення парку вантажних та пасажирських вагонів Укрзалізниці в кількості близько 8300 штук на загальну суму 5976 млн. гривень.

Розвиток сільськогосподарського виробництва відбуватиметься в умовах реалізації політики уряду, спрямованої на забезпечення пріоритетності розвитку агропромислового комплексу.

Передбачається, що поштовхом до розвитку сільськогосподарського виробництва стане підвищення економічної ефективності виробництва, збільшення поголів’я великої рогатої худоби шляхом будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, розвиток інфраструктури аграрного ринку шляхом будівництва оптових ринків сільськогосподарської продукції, овоче- та картоплесховищ.

Відповідно до програми, особливістю 2012 року, яка також суттєво впливатиме на економічний розвиток, буде проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. У першу чергу, це стосується створення нових постійних і тимчасових робочих місць у сфері послуг (реклама, засоби масової інформації, туризм, торгівля і транспорт), пов’язаних з необхідністю обслуговування та утримання інфраструктурних об’єктів.

Передбачено, що у 2012 році буде забезпечено підвищення базового соціального стандарту та державних соціальних гарантій.

Прожитковий мінімум у середньому на одну особу становитиме з 1 січня 1017 гривень, з 1 квітня – 1037 гривень, з 1 липня – 1044 гривні, з 1 жовтня – 1060 гривень, з 1 грудня - 1095 гривень.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб досягне з 1 січня 1073 гривні, з 1 квітня – 1094 гривні, з 1 липня – 1102 гривні, з 1 жовтня – 1118 гривень, з 1 грудня – 1134 гривні.

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становитиме з 1 січня 822 гривні, з 1 квітня – 838 гривень, з 1 липня – 844 гривні, з 1 жовтня – 856 гривень, з 1 грудня – 884 гривні.

Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років досягне з 1 січня 893 гривні, з 1 квітня – 911 гривень, з 1 липня – 917 гривень, з 1 жовтня – 930 гривень, з 1 грудня – 961 гривня.

Прожитковий мінімум для дітей віком від 6 до 18 років досягне з 1 січня 1112 гривень, з 1 квітня – 1134 гривні, з 1 липня – 1144 гривня, з 1 жовтня – 1161 гривень, з 1 грудня – 1197 гривень.

Порівняно з 2011 роком розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць зросте на 14%.

Мінімальну заробітну плату буде підвищено до рівня прожиткового мінімуму для працездатної особи (тобто в середньому за рік до 1098 гривень). Порівняно з 2011 роком вона збільшиться на 135 гривень, тобто на 14%.

Буде здійснюватися робота щодо поетапної ліквідації диспропорцій та підвищення рівня оплати праці в бюджетній сфері.

З другого півріччя 2011 року достроково збільшено розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки. Так, з 1 липня 2011 року посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду – 635 гривень, з 1 вересня 2011 року – 641 гривня, з 1 жовтня 2011 року – 660 гривень, з 1 грудня 2011 року – 704 гривні. Таким чином, на три місяці раніше зменшено розрив між зазначеним посадовим окладом та мінімальною заробітною платою.

Як наголошується у програмі, завдяки таким крокам поетапно підвищено посадові оклади для висококваліфікованих працівників бюджетної сфери, а також частково відновлено міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення в оплаті праці працівників бюджетної сфери за 1-7 тарифними розрядами, що неможливо було здійснити в попередні роки.

Загалом у 2012 році посадовий оклад (тарифна ставка) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (у середньому за рік) буде підвищено на 162 гривні, що дасть можливість збільшити середню заробітну плату в бюджетній сфері не менше ніж на 15%.

У цілому реалізація заходів у сфері оплати праці забезпечить зростання темпів номінальної середньомісячної заробітної плати працівників в економіці близько 18%.

Розміри соціальної допомоги при народженні дитини та деякі інші соціальні виплати будуть підвищені пропорційно зростанню величини прожиткового мінімуму.

Так, зокрема, у 2012 році буде збільшено (порівняно з початком 2011 року) розміри допомоги при народженні:

на першу дитину до 30 розмірів прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років (з 26 100 гривень до 28 830 гривень);

на другу дитину до 60 розмірів прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років (з 52 200 гривень до 57 660 гривень);

на третю і кожну наступну дитину до 120 розмірів прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років (з 104 400 гривень до 115 320 гривень).

Буде збільшено розмір державної соціальної допомоги, визначений вiдповiдно до Закону “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, на кожну дитину віком від 3 до 13 років на 120 гривень, а на кожну дитину віком від 13 до 18 років – на 230 гривень, що вдвічі більше, ніж у 2011 році.

Здійснення комплексних заходів щодо стабілізації солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування надасть змогу підвищити розмір мінімальної трудової пенсії в середньому на 75,2 гривні (або на 9,8% порівняно з 2011 роком) та розмір середньої пенсії за віком на 121,9 гривні (або на 9,5%).

Розмір мінімальної допомоги у зв’язку з безробіттям порівняно з 2011 роком у середньому збільшиться майже на 102 гривні - для застрахованих осіб та на 73 гривні для незастрахованих осіб (або на 14%).

У програмі зазначається, що зросте виробництво в машинобудуванні на 20%, виробництві харчових продуктів – на 7%, у металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів – на 6%, у хімічній та нафтохімічній промисловості – на 5%, у легкій промисловості – на 6%, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 15%.

Разом з тим, можливе погіршення зовнішньоекономічної кон’юнктури на сировинних ринках вплине на зменшення ролі експортоорієнтованих галузей у формуванні загальної динаміки індексу промислової продукції.

Загалом під впливом низхідної динаміки зовнішнього попиту зростання обсягів виробництва у металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів може становити лише 3,5%, у хімічній та нафтохімічній промисловості – 1,5%.

Поряд з цим, приріст у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів може бути на рівні 4,5%, у легкій промисловості – на рівні 4%. Стримувальним фактором розвитку цих галузей промисловості може бути динаміка кредитування, зважаючи на те, що їхня діяльність значно залежить від наявності обігових коштів. Зростання кредитування обмежуватиметься фінансовими ускладненнями у світі на фоні уповільнення зростання провідних країн, наголошується у програмі.

Розвиток машинобудування може стримуватися деяким уповільненням розвитку економік СНД (зокрема, Російської Федерації). Однак частково це компенсуватиметься тим, що постачання вітчизняної продукції машинобудування переважно відбувається в умовах реалізації довгострокових інфраструктурних проектів у країнах СНД. Як наслідок, зростання обсягів виробництва у машинобудуванні може бути на рівні 9%.

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Рада призупинила на 2012 рік дію частини пільг для народних депутатів

Верховна Рада України у прийнятому сьогодні законі про державний бюджет України на 2012 рік призупинила дію ряду пільг, якими користувались чинні народні депутати і депутати-пенсіонери.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні зміни до бюджету були внесені з голосу головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНОМ.

Зокрема він запропонував зупинити на 2012 рік дію таких пільг: отримання матеріальної допомоги на період працевлаштування колишнього народного депутата у розмірі місячного окладу або 50% заробітної плати у разі неможливості працевлаштування; щодо виплати на оздоровлення у розмірі двохмісячної заробітної плати народного депутата; щодо виплати грошової допомоги у розмірі 12-місячної заробітної плати народного депутата у випадку виходу на пенсію. Також законом призупиняється пільга щодо права безоплатного проїзду народного депутата, який вийшов на пенсію, один раз на рік по території України залізничним, водним та іншими видами транспорту; щодо забезпечення після виходу на пенсію народного депутата путівками і транспортного забезпечення у випадку необхідності його доставки у поліклініку чи інший лікувальний заклад на лікування; щодо права народного депутата у разі дострокового припинення повноважень ВР отримати виплату у розмірі трьохмісячної заробітної плати; обов’язкового страхування народного депутата; забезпечення путівками; виплата одноразової компенсації для створення належних умов проживання.

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СБ вдвічі знизив прогноз зростання ВВП України в 2012 році

Світовий банк (СБ) погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році з 5% до 2,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив старший економіст представництва Світового банку в Україні Руслан ПІОНТКОВСЬКИЙ.

За його словами, погіршення прогнозу зростання ВВП України наступного року обумовлене очікуваннями погіршення доступу до зовнішнього фінансування й нестабільністю на світових ринках.

При цьому Р.ПІОНТКОВСЬКИЙ зазначив, що цей прогноз передбачає продовження співробітництва в 2012 році України з Міжнародним валютним фондом, а також дотримання політики, спрямованої на скорочення фіскального дефіциту.

Нагадаємо, уряд України 21 грудня схвалив проект Державного бюджету на 2012 рік. За скорегованим консервативним сценарієм приріст ВВП у 2012 році становитиме 3,9%, а номінальний ВВП - 1,5 трильйона гривень.

Раніше, 20 жовтня, Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Держбюджету на 2012 рік, в якому зростання ВВП було заплановано на рівні 5%.

Між тим, Світовий банк покращив прогноз інфляції в Україні в 2011 році з 11,4% до 5,6%.

Про це йдеться в матеріалах, розданих сьогодні на прес-конференції в Києві.

За прогнозами Світового банку, інфляція в Україні в 2012 році очікується на рівні 9,4%, в 2013 – 7,4%, в 2014 – 7,1%.

Також за прогнозами СБ сукупний зовнішній борг України за підсумками 2011 року становитиме 76,7% ВВП, у 2012 році – 78,1% ВВП, при цьому державний і гарантований державою борг – 40,8% і 42,4%, відповідно.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк у червні погіршив прогноз інфляції в Україні за підсумками 2011 року до 11,4% (грудневий прогноз — 10,7%), 10% - у 2012 році і 7,4% - у 2013 році.

У Державному бюджеті України на 2011 рік передбачена інфляції на рівні 8,9% (грудень проти грудня попереднього року).

При цьому 21 грудня ц.р. під час засідання Кабінету міністрів України прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що рівень інфляції за підсумками 2011 року не перевищить 5%.

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У бюджеті-2012 збільшено видатки на утримання влади

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що підготовленим до другого читання державним бюджетом передбачається збільшення видатків на утримання низки органів влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО заявив сьогодні на брифінгу.

За його словами, суми на утримання влади збільшилися навіть не в порівнянні з минулим роком, а й у порівнянні з законопроектом, який був підготовлений до першого читання.

Зокрема, додав віце-спікер, на утримання Секретаріату Кабінету міністрів у порівнянні з першим читанням держбюджету додана сума в 23 млн. грн., на обслуговування діяльності Президента - 7 млн. «Це стосується Державної судової адміністрації, Міністерства внутрішніх справ та інших органів влади», - сказав М.ТОМЕНКО.

В той же час він назвав позитивним той факт, що опозиції вдалося домогтися скасування пільг хоча б для народних депутатів.

За його словами, держбюджетом-2012 передбачені тільки видатки на заробітну плату та мінімальні видатки на відрядження.

При цьому М.ТОМЕНКО висловив переконання, що саме в такому варіанті і буде ухвалений держбюджет-2012.

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Сплачувати податки можна буде у двох формах

Верховна Рада України ухвалила закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо деяких питань сплати податків в умовах дії угоди про розподіл продукції)».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 236 із 373 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом внесено зміни до Податкового кодексу України, які передбачають можливість сплати інвестором податків як в грошовій так і в натуральній формі шляхом передачі державі частини прибуткової продукції, набутої інвестором у власність в результаті розподілу продукції.

Відповідно до закону, податок на додану вартість, податок на прибуток підприємств та плата за користування надрами для видобування корисних копалин можуть сплачуватись у грошовій або, якщо це передбачено угодою про розподіл продукції, у натуральній формі шляхом передачі державі частини прибуткової продукції, набутої інвестором у власність у результаті розподілу продукції. Механізм сплати та порядок зарахування податків, сплачених в натуральній формі, визначається Кабінетом міністрів України.

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ПЕК

«Газпром» не укладатиме новий контракт з Україною, можлива додаткова угода – Міллер

Російський газовий монополіст ВАТ "Газпром" не планує підписувати з Україною нові контракти в газовій сфері, можливе підписання додаткової угоди, але це може відбутися тільки після Нового року.

Про це повідомив у четвер журналістам глава російського газового холдингу Олексій МІЛЛЕР, передає РІА “Новости”.

«Я вже казав, що новорічних подарунків не буде. У будь-якому разі, йдеться не про діючі контракти, додаткова угода можлива», - сказав О.МІЛЛЕР.

Нагадаємо, в січні 2009 року «Газпром» і «Нафтогаз» підписали 10-річну угоду, за якою ціна на газ визначається спеціальною формулою, прив`язаною до паливної корзини. Проте після того, як в Україні в березні 2010 року змінилася влада, Київ настійно добивається від Москви перегляду укладеної угоди.

На думку України, формула містить дуже високу базову ставку, а сама угода не передбачає жодних зобов`язань Росії в частині прокачування газу українською територією. Україна, у свою чергу, зобов`язана імпортувати суворо обумовлений обсяг газу, інакше їй загрожують серйозні штрафи.

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Якщо не сплачено за газ, постачальна організація має право обмежити його споживання - закон

Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про теплопостачання" щодо використання технологічного мінімуму природного газу" (№ 9374).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 233 з 356 народних депутатів зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено, що технологічний мінімум споживання природного газу - мінімальний рівень використання природного газу об`єктом у сфері теплопостачання, що забезпечує номінальне функціонування підприємства і недопущення виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру і визначається за методикою, затвердженою Кабінетом міністрів України.

Передбачено, що, у разі несплати або внесення не в повному об`ємі плати за використаний газ і послуги з його транспортування, газопостачальна організація має право обмежити споживання газу суб`єктами господарювання у сфері теплопостачання, для яких тарифи встановлені на економічно обгрунтованому рівні, до технологічного мінімуму споживання.

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Агро

Парламентарії змінили механізм виплати компенсації сільгоспвиробникам

Верховна Рада України ухвалила закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників)».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 276 із 364 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом уточнено механізм виплати компенсації сільгосптоваровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м’ясо, законом внесені зміни до пункту 1 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України», які передбачають повернення до попереднього механізму виплати компенсації, який діяв до 31 грудня 2010 року.

Законом передбачено позитивну різницю між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду, визначену у податковій декларації з податку на додану вартість щодо діяльності з постачання продукції, сплачувати до спеціального фонду Державного бюджету України та на спеціальний рахунок, відкритий ним в органі державного казначейства у таких розмірах:

у 2012 році - до спеціального фонду Державного бюджету України - у розмірі 30 відсотків, а на спеціальний рахунок – у розмірі 70 відсотків;

у 2013 році - до спеціального фонду Державного бюджету України - у розмірі 40 відсотків, а на спеціальний рахунок – у розмірі 60 відсотків;

у 2014 році - до спеціального фонду Державного бюджету України - у розмірі 50 відсотків, а на спеціальний рахунок – у розмірі 50 відсотків.

Згідно з законом, переробне підприємство суму податку на додану вартість, перераховану на спеціальний рахунок, використовує виключно для виплати сільськогосподарським товаровиробникам компенсації за продані ними молоко і м’ясо в живій вазі.

Порядок використання, сплачених переробними підприємствами сум податку на додану вартість до спеціального фонду Державного бюджету України, встановлюється Кабінетом міністрів України.

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Фондовий ринок

Держпакетом акцій "Чернівціобленерго" зацікавилася одна компанія

Фонд державного майна України (ФДМУ) уклав договір про конфіденційність на ознайомлення з конкурсною документацією з продажу 45% держпакета акцій ПАТ "АК "Чернівціобленерго" з однією компаниєю-інтересантом. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Нагадаємо, конкурс із продажу держпакета акцій "Чернівціобленерго" відбудеться 7 лютого 2012 р.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 14 грудня ц.р. оголосив приватизаційні конкурси з продажу 45% держпакета акцій ПАТ "АК "Чернівціобленерго" і 50% держпакета акцій ПАТ "Вінницяобленерго".

Конкурсні умови по обох обленерго ідентичні. Зокрема, вони передбачають, що в конкурсі з продажу пакетів акцій обленерго «мають право брати участь особи, що здійснюють діяльність із передачі та постачання електроенергії обсягом не менше 30% обсягів цього ПАТ або протягом трьох останніх років були власниками 50% статутного капіталу юридичних осіб, що здійснюють подібну діяльність.

Довідка УНІАН. «Чернівціобленерго» в 2010 році скоротило чистий прибуток у 4,1 раза, порівняно з 2009 роком – до 4,781 млн. грн.

Статутний фонд "Чернівціобленерго" становить 14,195 млн. грн., номінал акції – 0,25 грн.

НАК «Енергетична компанія України» належать 70% акцій «Чернівціобленерго», VS Energy International N. V. (Нідерланди) – 21,97% акцій.

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НКРЕ погодила ДТЕК купівлю акцій «Дніпроенерго» та «Донецькобленерго»

Національна комісії регулювання енергетики (НКРЕ) погодила DTEK Holdings Ltd придбання державних пакетів акцій енергогенеруючої компанії ПАТ "Дніпроенерго" (Запоріжжя) і ПАТ "Донецькобленерго" (Донецьк).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення регулятор прийняв на сьогоднішньому засіданні.

За даними НКРЕ, придбання приватним енергохолдингом 25%-ого пакету акцій "Дніпроенерго" і 40,06% "Донецькобленерго" не суперечить антимонопольному законодавству, оскільки частка "Дніпроенерго" і "Донецькобленерго" та споріднених компаній, які входять в ДТЕК, у загальнодержавній структурі виробництва і постачання електроенергії не перевищує 33%.

Зокрема, за даними комісії, за підсумками 2010 року частка ДТЕК з урахуванням "Дніпроенерго" на ринку генерації електроенергії склала 24,18%, а на ринку постачання електроенергії з урахуванням "Донецькобленерго" склала близько 24%.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України 16 листопада оголосив конкурси з продажу 25%-ого державного пакету акцій ПАТ "Дніпроенерго" і 40,061%-ого держпакету акцій ПАТ "Донецькобленерго".

Початкові ціни вказаних держпакетів акцій: "Дніпроенерго" - 1 млрд. 174 млн. грн., "Донецькобленерго" - 449 млн. 500 тис. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ "Дніпроенерго" - одна з найбільших енергогенеруючих компаній України.

До складу "Дніпроенерго" входить Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС сумарною встановленою потужністю 8175 МВт (29% встановленої потужності усіх ТЕС України).

DTEK Holdings Ltd є керівною компанією енергохолдингу ДТЕК ("Донбаська паливно-енергетична компанія").

ДТЕК - перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ), що належить українському бізнесменові Ринату АХМЕТОВУ.

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Завтра вдень в Україні очікується 0-5° морозу, у Криму - сніг

Завтра у Криму очікується сніг та мокрий сніг (на півдні з дощем), місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура протягом доби у Криму від 2° морозу до 3° тепла, на Південному узбережжі до 5° тепла.

На решті території України мінлива хмарність, без опадів, лише вдень у Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях невеликий сніг.

Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу, в Карпатах, на Прикарпатті та Закарпатті вночі 9-14°, вдень 2-7° морозу.

На дорогах України місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, на півдні та сході північно-східний, 7-12 м/с, в Криму та Приазов`ї пориви 17-22 м/с.

У Київській області у п’ятницю опади не очікуються. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу. У Києві температура вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° морозу.

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