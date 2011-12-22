Курс НБУ на 23.12.11

Офіційний курс НБУ на 23.12.11100 USD США - 798.9300 (на 22 грудня - 798.9300)100 EUR - 1042.3640 (на 22 грудня - 1042.9232)10 RUR - 2.5312 (на 22 грудня - 2.5152)Облікові курси банківських металів на 23.12.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-130824.79 (на 22 грудня-130824.79)961XAG10Срібло-2376.82 (на 22 грудня-2376.82)962XPT10Платина-115605.17 (на 22 грудня-115605.17)964XPD10Паладій-50732.06 (на 22 грудня-50732.06)

Офіційний курс НБУ на 23.12.11 100 USD США - 798.9300 (на 22 грудня - 798.9300) 100 EUR - 1042.3640 (на 22 грудня - 1042.9232) 10 RUR - 2.5312 (на 22 грудня - 2.5152) Облікові курси банківських металів на 23.12.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 130824.79 (на 22 грудня - 130824.79) 961 XAG 10 Срібло - 2376.82 (на 22 грудня - 2376.82) 962 XPT 10 Платина - 115605.17 (на 22 грудня - 115605.17) 964 XPD 10 Паладій - 50732.06 (на 22 грудня - 50732.06)

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