Курс НБУ на 23.12.11
20:12, 22 грудня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 23.12.11100 USD США - 798.9300 (на 22 грудня - 798.9300)100 EUR - 1042.3640 (на 22 грудня - 1042.9232)10 RUR - 2.5312 (на 22 грудня - 2.5152)Облікові курси банківських металів на 23.12.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-130824.79 (на 22 грудня-130824.79)961XAG10Срібло-2376.82 (на 22 грудня-2376.82)962XPT10Платина-115605.17 (на 22 грудня-115605.17)964XPD10Паладій-50732.06 (на 22 грудня-50732.06)
Офіційний курс НБУ на 23.12.11
100 USD США - 798.9300 (на 22 грудня - 798.9300)
100 EUR - 1042.3640 (на 22 грудня - 1042.9232)
10 RUR - 2.5312 (на 22 грудня - 2.5152)
Облікові курси банківських металів на 23.12.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 130824.79 (на 22 грудня - 130824.79)
961 XAG 10 Срібло - 2376.82 (на 22 грудня - 2376.82)
962 XPT 10 Платина - 115605.17 (на 22 грудня - 115605.17)
964 XPD 10 Паладій - 50732.06 (на 22 грудня - 50732.06)
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