ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 23 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання "Дєло" у публікації "Верховна Рада прийняла держбюджет-2012 у прискореному режимі" пише: народні депутати прийняли головний фінансовий документ країни після години дискусій. 250 нардепів проголосували за державний бюджет на 2012 рік, який учора пізно ввечері підтримав Кабмін…

http://delo.ua/ukraine/verhovnaja-rada-prinjala-gosbjudzhet-2012-v-uskorennom-rezhime-170414/

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Також "Дєло" у публікації "Газпром" новорічного подарунка Україні не зробить - Міллер" пише: "Газпром" може підписати додаткову газову угоду з Україною тільки після Нового року. Підписувати нові контракти щодо газу Росія не буде. За словами голови "Газпрому" Олексія Міллера, ряд принципових позицій не погодили…

http://delo.ua/world/gazprom-novogodnego-podarka-ukraine-ne-sdelaet-miller-170444/

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"Дєло" у публікації "Прем'єр Туреччини: Заповнювати Nabucco поки нічим" пише: за словами глави уряду Туреччини Тайіпа Ердогана, який у четвер зустрівся з українським президентом Віктором Януковичем, поки ще не виявлено достатніх джерел для заповнення проектованого газопроводу Nabucco …

http://delo.ua/ukraine/premer-turcii-zapolnjat-nabucco-poka-nechem-170454/

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Видання "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Олександр Клименко: головне для мене - почути, чого хоче платник", у якому пише: поточний рік став серйозним потрясінням для податкової системи України: спочатку в країні запрацював Податковою кодекс, який викликав численні нарікання бізнесу, після чого службу очолив наймолодший керівник за весь час її існування. Про результати роботи з платниками, прийдешні зміни в податковому полі і найбільш гострі проблеми бізнесу виданню розповів глава Державної податкової служби Олександр Клименко…

http://www.kommersant.ua/doc/1843591

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Також "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Де ми"? подає опитування політиків і держчиновників щодо ситуації в Україні…

http://www.kommersant.ua/doc/1843957

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Видання "Економічні вісті" в публікації "Регулятор золотої монополії" пише: парламент дозволив Нацбанку добувати і скуповувати золото у населення без сплати податку на прибутки фізичних осіб і ПДВ. Звільнено від оподаткування і прибуток покупців боргових паперів НБУ. Але для наповнення резервів і утримання стабільного курсу нацвалюти цих заходів недостатньо…

http://finance.eizvestia.com/full/regulyator-zolotoj-monopolii

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Також "Економічні вісті" публікують матеріал "Влада відмінить соціалку у 2012р"., у якому пишуть: регіонали знайшли для себе законодавчу лазівку, завдяки якій держава взагалі може відмовитися виплачувати громадянам належну їм згідно із законом соціалку. Подібні дії влади у черговий раз підтверджують, що вона зрештою досягне свого і за всяку ціну відмінить соціальні гарантії і пільги…

http://state.eizvestia.com/full/vlast-otmenit-socialku-v-2012-g

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"Економічні вісті" публікують матеріал "Такі різні цифри", у якому пишуть: Світовий банк песимістично оцінює майбутнє вітчизняної економіки наступного року. Свої жорсткіші викладення, порівняно з прогнозами українського уряду, у представництві банку делікатно пояснили консервативністю аналітиків СБ …

http://finance.eizvestia.com/full/takie-raznye-cifry

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Газета "Сьогодні" в публікації "Українці накриють стіл на 558 гривен, а Янукович думає про Карпати" подає дослідження питання, як українці, у тому числі Президент, готові погуляти в новорічну ніч …

http://www.segodnya.ua/news/14323328.html

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Також "Сьогодні" в публікації "В Анкарі домовилися про відміну віз, мільярдний експорт і газові маневри" пише: Україна і Туреччина зробили перший крок до зони вільної торгівлі…

http://www.segodnya.ua/news/14323244.html

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Російські ЗМІ

Видання "Відомості" в публікації "В енергетиці проходять відставки по-путінськи" пише: нещодавня критика прем'єра Росії принесла плоди - декілька топ-менеджерів енергокомпаній подали у від ставку…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1461008/energetiki_uhodyat

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Також "Відомості" в публікації "Уряд хоче поліпшити діловий клімат створенням нового відомства" пишуть: в уряді Росії розглядають ідею створити новий держорган, який зайнявся б залученням іноземних інвестицій. Ще одне агентство навряд чи поліпшить діловий клімат, скептичні експерти…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1461006/drugoe_okno_dlya_investora

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Видання "Ізвєстія" в публікації "Паперова десятка: не прощавай, а знову здрастуй" пише: ЦБ знову замовив наклад банкнот вартості десять рублів…

http://izvestia.ru/news/510546

(УНІАН)