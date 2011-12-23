Технічну звірку угоди щодо ЗВТ з ЄС завершено

У розвиток домовленостей, досягнутих у ході саміту Україна – Європейський Союз, 22 грудня в Брюсселі було завершено технічну звірку тексту проекту Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у частині створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

Про це в інтерв‘ю журналістам повідомив перший віце-прем‘єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ, повідомили УНІАН у його прес-службі.

За словами А.КЛЮЄВА, після закінчення звірки керівники делегацій урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції України Валерій ПЯТНИЦЬКИЙ та директор Генерального Директорату «Торгівля» Європейської Комісії Руперт ШЛЕГЕЛЬМІЛЬХ підписали відповідний протокол.

А.КЛЮЄВ заявив, що тепер сторони можуть приступити до внутрішніх процедур, необхідних для парафування Угоди.

«Робота продовжується», - резюмував перший віце-прем‘єр-міністр України.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про Угоду про асоціацію, яка включатиме зону вільної торгівлі, в 2007 році.

19 грудня на саміті Україна-ЄС було оголошено про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію.

Після цього А.КЛЮЄВ спрогнозував, що Угода про асоціацію буде парафована впродовж місяця-півтора.