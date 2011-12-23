ВР скоротила кількість заступників і держуповноважених голови АМКУ

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 265 народних депутатів з 367 зареєстрованих в сесійній залі.

Закон передбачає, що Антимонопольний комітет України утворюється у складі голови і восьми державних уповноважених. Раніше держуповноважених було 10.

Голова Антимонопольного комітету України має першого заступника і заступника, які призначаються з числа державних уповноважених.

У разі потреби, для забезпечення здійснення Антимонопольним комітетом України окремих завдань за рішенням Президента України в Антимонопольному комітеті України додатково вводиться посада заступника голови.

Антимонопольний комітет України утворює територіальні відділення, а у разі потреби здійснює їх реорганізацію або ліквідацію.

Перший заступник і заступник голови АМКУ з числа держуповноважених призначаються на посаді за поданням прем'єр-міністра України і звільняються від посад Президентом України.

Прем'єр-міністр вносить на розгляд Президента України подання про призначення на посади першого заступника і заступника голови Антимонопольного комітету України відповідно до пропозицій голови комітету.

Призначення державного уповноваженого першим заступником або заступником голови АМКУ не є основою для поновлення часу семирічного терміну його повноважень.