Фролова заявляє, що з сьогоднішнього дня вирок Тимошенко набуває чинності

Представник державного звинувачення, прокурор Лілія ФРОЛОВА заявляє, що з сьогоднішнього дня вирок екс-прем`єр-міністрові Юлії ТИМОШЕНКО у "газовій" справі набуває чинності.

Як передає кореспондент УНІАН, про цей Л.ФРОЛОВА заявила сьогодні в інтерв`ю журналістам після оголошення колегією суддів Апеляційного суду Києва рішення за результатами розгляду скарги Ю.ТИМОШЕНКО на відповідний вирок Печерського районного суду столиці.

"Сьогодні оголошено рішення. У суду апеляційної інстанції є 5 днів на виписку рішення. З сьогоднішнього дня вирок набирає законної сили", - сказала Л.ФРОЛОВА.

За її словами, представники державного обвинувачення були присутніми в залі суду під час оголошення рішення. "Ми встигли" - додала вона.

Прокурор зазначила, що державне обвинувачення задоволене рішенням Апеляційного суду Києва.

"Ми не оскаржили вирок, ми вважали його законним і обгрунтованим, і сьогодні доводили це в Апеляційному суді", - підкреслила вона.

Л. ФРОЛОВА також додала, що 29 грудня о 16.00 колегія суддів Апеляційного суду оголосить своє рішення в повному обсязі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 грудня, колегія суддів Апеляційного суду Києва залишила без змін вирок, винесений екс-прем`єр-міністрові України Ю.ТИМОШЕНКО 11 жовтня Печерським районним судом столиці у газовій справі.

Апеляційний суд 13 грудня почав розглядати по суті скаргу Ю.ТИМОШЕНКО і її адвокатів на вирок, винесений 11 жовтня Печерським райсудом у "газовій" справі, про позбавлення екс-прем`єра свободи терміном на 7 років і виплату компенсації збитків, нанесених в результаті реалізації газових угод у 2009 році НАК "Нафтогаз України" у розмірі 1,5 млрд. грн.