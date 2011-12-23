Кожем’якін захищатиме інтереси Тимошенко у справі щодо діяльності ЄЕСУ

Голова фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявляє, що захищатиме інтереси екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у рамках кримінальної справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України», яку розслідує Служба безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Я отримав підтвердження Юлії Володимирівни, її згоду, тому зараз усі документи, які необхідні, оформлюються і будуть подані до СБУ», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІНН.

Лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" уточнив, що йдеться про об’єднану справу, розслідування якої проводить СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня дві кримінальні справи проти Ю.ТИМОШЕНКО щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» було об’єднано в одне провадження.

Йдеться про кримінальні справи за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО у вчиненні у 1996-2000 роках замаху на розтрату коштів державного бюджету у сумі 405,5 млн. дол., а також за обвинуваченням в організації приховування валютної виручки у сумі понад 165 млн. дол., незаконного відшкодування бюджетних коштів та ухилення від сплати податків на загальну суму більше 47 млн. грн. шляхом запровадження фінансової схеми щодо розрахунків за товарно-матеріальні цінності корпорацією ЄЕСУ та приховування отриманих від підконтрольних їй офшорних компаній доходів, які використані для особистого збагачення.