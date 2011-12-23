Мін’юст: штрафи за порушення закону про ЗПД можуть бути накладені тільки за рішенням суду

Міністерство юстиції України роз`яснило, що штрафи за порушення закону про захист персональних даних можуть бути накладені виключно за рішенням суду на підставі протоколів про адміністративне правопорушення, складених за результатами перевірки Державною службою з питань захисту персональних даних (ДСЗПД).

Про це повідомила директор Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції Олена ЗЕРКАЛЬ сьогодні під час прес-конференції, інформували УНІАН у відомстві.

За її словами, порушення законодавства про захист персональних даних можуть бути виявлені виключно в ході перевірки з боку Державної служби України з питань захисту персональних даних. Жодний інший правоохоронний або податковий орган не має права здійснювати відповідні дії у сфері захисту персональних даних.

Підставою для перевірки може стати наперед затверджений графік перевірок або обгрунтовані скарги про порушення права людини на збирання і захист персональних даних.

О.ЗЕРКАЛЬ зазначила, що графік планових і позапланових перевірок буде розміщено на сайті ДСЗПД.

При цьому, як сказала представник Мін’юсту, якщо в ході перевірки будуть виявлені порушення законодавства, служба винесе розпорядження про їх усунення в певний термін.

Порушенням може бути визнане свідоме ухилення від реєстрації бази даних, неповідомлення особи про збирання персональних даних у базу, про мету створення відповідної бази, а також у разі передачі без згоди особи її персональних даних третім особам.

Тільки в разі невиконання вимог розпорядження або в разі виявлення серйозних порушень служба складатиме адміністративний протокол, який направлятиметься до суду.

Нагадаємо, Закон України "Про захист персональних даних" діє з 1 січня 2011 року. З 1 січня 2012 року набирають чинності зміни до цього закону щодо запровадження штрафів за його порушення.