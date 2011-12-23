Анонс на 26 грудня

* 10.30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Хто і як заробляє гроші на проблемах пільговиків?» Про систему пільг в Україні. Організатори: програма "Верховенство права" МФ "Відродження", Українська гельсінська спілка з прав людини та Харківська правозахисна група. Питання: Програма подолання бідності провалена. Що далі? Чому пільги загрожують європейської інтеграції України? Що спільного між газовими угодами з Росією та соціальними виплатами? Хто і як втручається в діяльність громадських організацій "чорнобильців"? Хто і як заробляє гроші на проблемах пільговиків? Чому соціальні права є основною рушійною силою вуличних протестів в Україні? Учасники: Роман Романов, директор програми "Верховенство права" МФ "Відродження"; Максим Щербатюк, юрист Української гельсінської спілки з прав людини; Людмила Клочко, керівник громадської приймальні Харківської правозахисної групи; Ольга Настина, керівник Білоцерківського центру правової інформації та консультацій; Леонід Тарасенко, керівник Центру громадської адвокатури (Львів) (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

* Прес-конференція на тему: "Економічне співробітництво України з ЄС: які підсумки 2011 року?". Учасники: голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД) Ігор Бураковський; науковий директор ІЕД Вероніка Мовчан, директор енергетичних програм центру "Номос" Михайло Гончар, старший дослідник ІЕД Віталій Кравчук.

* Прес-конференція на тему: «Економічні підсумки 2011 року». Учасники: президент Центру антикризових досліджень, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жалило, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко і фінансовий аналітик Ерік Найман.

* У терміналі «С» аеропорту «Бориспіль» віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис Колесніков презентує пілотний проект «Таксі нового покоління». У рамках заходу - демонстрація можливостей таксі.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63