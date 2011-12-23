Курс НБУ на 26.12.11
20:26, 23 грудня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 26.12.11100 USD США - 798.9300 (на 23 грудня - 798.9300)100 EUR - 1043.1629 (на 23 грудня - 1042.3640)10 RUR - 2.5560 (на 23 грудня - 2.5312)Облікові курси банківських металів на 26.12.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-128428.00 (на 23 грудня-130824.79)961XAG10Срібло-2334.47 (на 23 грудня-2376.82)962XPT10Платина-114726.35 (на 23 грудня-115605.17)964XPD10Паладій-52170.13 (на 23 грудня-50732.06)
Офіційний курс НБУ на 26.12.11
100 USD США - 798.9300 (на 23 грудня - 798.9300)
100 EUR - 1043.1629 (на 23 грудня - 1042.3640)
10 RUR - 2.5560 (на 23 грудня - 2.5312)
Облікові курси банківських металів на 26.12.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 128428.00 (на 23 грудня - 130824.79)
961 XAG 10 Срібло - 2334.47 (на 23 грудня - 2376.82)
962 XPT 10 Платина - 114726.35 (на 23 грудня - 115605.17)
964 XPD 10 Паладій - 52170.13 (на 23 грудня - 50732.06)
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