Головне на 23 грудня

Фінанси

Дефіцит платіжного балансу України у січні-жовтні становив 1,5 млрд. дол.

Дефіцит зведеного платіжного балансу України у січні-жовтні 2011 року становив 1,491 млрд. дол. порівняно з профіцитом 5,856 млрд. дол. за відповідний період 2010 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Зокрема, за даними НБУ, дефіцит платіжного балансу у жовтні п.р. становив 1,564 млрд. дол. (у вересні - 2,044 млрд. дол.).

Дефіцит поточного рахунку у жовтні п.р. зріс до 1,5 млрд. дол. (порівняно з 1 млрд. дол. у вересні). За січень-жовтень 2011 р. дефіцит поточного рахунку зріс до 7 млрд. дол. (порівняно з 1,4 млрд. дол. у січні-жовтні 2010 року).

Дефіцит фінансового і капітального рахунку у жовтні п.р. значно скоротився - до 0,096 млрд. дол. порівняно з 1 млрд. дол. у вересні. За січень-жовтень п.р. профіцит фінансового рахунку становив 5,539 млрд. дол. порівняно з 7,295 млрд. дол. за відповідний період 2010 року.

Довідка УНІАН. Профіцит платіжного балансу України в 2010 році становив 5,031 млрд. дол. порівняно з дефіцитом 13,726 млрд. дол. у 2009 році.

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ДПСУ перевіряє економічне обґрунтування збитків підприємств з минулих періодів

Державна податкова служба України (ДПСУ) перевіряє економічне обґрунтування збитків підприємств з минулих податкових періодів, включених до податкової звітності.

Про це в інтерв`ю виданню «Коммерсант» повідомив голова відомства Олександр КЛИМЕНКО.

«Ми розіслали рекомендації дивитися на економічну суть збитків. Ніде в листі не було сказано про заборону включення збитків минулих років у поточну звітність», - зазначив він.

За словами О.КЛИМЕНКА, в Україні налічується 373 тис. платників податку на прибуток. «З них 10 тис. мають збитки минулих років, які становлять 131 млрд. грн. - в 6,5 разів вище докризового показника. Ми дивимося на валові доходи цих підприємств і бачимо, що вони в 2,5 рази перевищують показники реального бізнесу», - сказав голова ДПСУ.

Таким чином, збитки є наслідком застосування схем, і до них перетікає частина реального сектора, аби мінімізувати сплату податку, вважає він.

«Ми повинні реагувати. І ми досягли очікуваного - скоротили збитки», - поінформував О.КЛИМЕНКО.

Також він повідомив, що дана практика характерна для всіх зарубіжних податкових служб.

Крім того, О.КЛИМЕНКО розповів про судові процеси з цього питання: «Ми зараз шукаємо компроміс з 1,8 тис. підприємств, які декларують збитки на 36 млрд. грн. На оскарженні у нас зараз перебуває 984 справи. З них у суді розглядається 330 позовів. За судовим рішенням ми йдемо рівномірно - пропорція виграшів 50 на 50, як за сумами, так і за кількістю судових рішень". "Наша позиція доказова в судових органах, тому що ми доводимо не формальне перенесення минулого збитку, а його економічну суть», - підкреслив голова ДПСУ.

Нагадаємо, у вересні 2011 року Державна податкова служба своїм листом роз`яснила, що збитки підприємств за 2010 рік і минулі роки переносити на другий квартал 2011 року не можна. Після цього ДПСУ почала проводити камеральні перевірки, за підсумками яких знімалися дані збитки і донараховувати податки на прибуток, пояснили підприємці.

Водночас, Податковий кодекс однозначно дає відповідь на дане питання - всі збитки повинні бути перенесені на наступні періоди, відзначають експерти.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2011 року заступник голови ДПСУ Сергій ЛЕКАРЬ заявив про те, що податкова визнає порушення в діях щодо окремих підприємств у питанні перенесення збитків на наступні періоди. "Тому якщо Ви маєте на увазі конкретне підприємство, де податкова, скажімо, зробила деякий факт, так, можливо, такі речі є», - сказав він.

Однак, за його словами, ДПСУ встановила, що в більшості випадків такі збитки сформовані неправильно.

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Україна та Єврокомісія завершили звірку Угоди про асоціацію в частині створення ЗВТ

У розвиток домовленостей, досягнутих в ході саміту Україна - Європейський Союз 22 грудня у Брюсселі, було завершено технічну звірку тексту проекту Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом в частині створення поглибленої і усеосяжної зони вільної торгівлі.

Про це в інтерв`ю журналістів повідомив перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ, повідомили УНІАН в його прес-службі.

За словами А.КЛЮЄВА, після закінчення звірки керівники делегацій - урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції України Валерій ПЯТНИЦЬКИЙ і директор Генерального Директората "Торгівля" Європейської Комісії Руперт ШЛЕГЕЛЬМІЛЬХ підписали відповідний протокол.

А. КЛЮЄВ заявив, що тепер сторони можуть братися до внутрішніх процедур, необхідних для парафування Угоди.

"Робота триває", - резюмував перший віце-прем`єр-міністр України.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС почали переговори з Угоди про асоціацію, яка включатиме зону вільної торгівлі, у 2007 році.

19 грудня на саміті УКРАЇНА-ЄС було оголошено про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію.

Після цього А.КЛЮЄВ спрогнозував, що Угода про асоціацію буде парафована упродовж місяця - півтора.

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ПЕК

НКРЕ затвердила інвестпрограму «Укренерго» у розмірі 2,8 млрд. грн.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) затвердила інвестиційну програму НЕК «Укренерго» на 2012 рік у розмірі 2 млрд. 756,281 млн. грн. (без ПДВ), тоді як інвестпрограма компанії на поточний рік була затверджена в розмірі 1 млрд. 485,645 млн. грн. (без ПДВ).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні в п`ятницю.

Джерелами фінансування інвестпрограми визначено амортизаційні відрахування - 406,605 млн. грн., прибуток - 730 млн. грн., кредитні кошти - 692,817 млн. грн., бюджетні кошти - 879,859 млн. грн., інші доходи - 40 млн. грн., Держенергонагляд - 7 млн. грн.

Довідка УНІАН. НЕК «Укренерго» займається диспетчерським управлінням Об`єднаною енергосистемою України та експлуатацією магістральних ліній електропередач України.

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Тариф на електроенергію для каскаду ГЕС-ГАЕС «Енергоатома» підвищили

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) з 1 січня 2012 року підвищила ставку плати за електричну енергію, що генерується Олександрівською ГЕС і Ташлицькою ГАЕС НАЕК «Енергоатом», на 18,8% - до 43,56 коп. за кВт/год. (без ПДВ).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні в п`ятницю.

Також НКРЕ переглянула тариф каскаду на робочі потужності, встановивши його для I кварталу 2012 року на рівні 71,362 тис. грн./МВт; для II кварталу – 76,158 тис. грн./МВт; для III кварталу – 97,51 тис. грн./МВт; для IV кварталу – 73,214 тис. грн./МВт (усі без ПДВ).

Нагадаємо, НКРЕ встановлює двоставковий тариф на відпуск електроенергії, яку виробляє каскад ГЕС-ГАЕС, із 1 січня 2007 року.

Довідка УНІАН. Ташлицька ГАЕС є третьою складовою Південно-Українського енергокомплексу (АЕС і Олександрівська ГЕС). Олександрівська ГЕС і Ташлицька ГАЕС входять до структури НАЕК «Енергоатом».

Пусковий комплекс Ташлицької ГАЕС включає два гідроагрегати, сумарна встановлена потужність яких становить у генераторному режимі 302 МВт, у насосному – 433 МВт.

Ташлицька ГАЕС будується на р. Південний Буг Миколаївської області. Проектна встановлена потужність станції в генераторному режимі – 906 МВт, у насосному – 1494 МВт.

Вироблення електроенергії на Ташлицькій ГЕС і Олександрівській ГАЕС, що входять до складу Південного енерговузла, в січні-листопаді ц.р. скоротилася на 12,5% – до 185,3 млн. кВт/год.

ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

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Азаров: головна перешкода в переговорах – бажання Росії зберегти "газову" перевагу

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ головною перешкодою в газових переговорах із Росією вважає бажання РФ зберегти перевагу, визначену діючим контрактом із купівлі-продажу газу.

Про це М.АЗАРОВ написав на своїй сторінці в Facebook, відповідаючи на запитання, з якої причини газові переговори з Росією періодично гальмуються.

«Особливістю наших переговорів із Росією є те, що ми хочемо переглянути діючий договір, який діятиме ще 8 років, якщо ми не доб`ємося його перегляду.

Він виписаний так, що Україна практично не має ніяких прав. І, природно, у керівництва Росії з`являються спокуси зберегти, в тому або іншому ступені, свою перевагу. Це бажання зберегти перевагу і є основною перешкодою для завершення переговорів», - написав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що в історії не раз бувало, коли «кабальні й принизливі» договори, які та чи інша держава була вимушена з різних причин мати, потім дуже важко піддавалися перегляду.

«Але, рано чи пізно, такі договори все одно переглядалися, оскільки вони являли собою перешкоду для розвитку нормальних взаємовигідних відносин. Це наша головна теза на переговорах із Росією», - зазначив прем`єр-міністр України.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня на підсумковій прес-конференції в Києві Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що вірить в успіх газових переговорів із Росією. Також він вважає, що ціна на російський газ для України має бути не вищою 250 дол. за тисячу кубометрів.

Говорячи про хід переговорів із модернізації української газотранспортної системи, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Україна прагне розділити відповідальність щодо ГТС між Україною, Росією та Європою. Він розповів, що ведуться переговори про модернізацію ГТС, про збереження існуючих обсягів прокачування, а в перспективі збільшення обсягів після закриття атомних станцій у Європі.

Водночас, 22 грудня міністр енергетики Російської Федерації Сергій ШМАТКО заявив, що не очікує найближчим часом перегляду газових угод із Україною.

«На сьогодні існує дуже надійна міжнародна контрактна база, яка гарантує стабільність у будь-якому випадку», - сказав С.ШМАТКО журналістам, коментуючи переговори Росії та України щодо газу.

Відповідаючи на запитання, чи будуть завершені переговори до кінця року, С.ШМАТКО сказав: «Давайте не займатимемося передноворічними ворожіннями». Він також підкреслив, що поточні переговори не мають ніякого відношення до стабільності поставок".

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Тариф «Укренерго» в 2012 році підвищили на 16,7%

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) підвищила середньорічний тариф на передачу електроенергії магістральними лініями електропередач НЕК «Укренерго» на 2012 рік на 16,7% – до 2,512 коп. за 1 кВт/год.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні у п`ятницю.

Тариф компанії розраховувався, виходячи з прогнозних обсягів передачі електроенергії у 2012 році на рівні 133 млрд. кВт/год.

Регулятор також затвердив поквартальні рівні тарифів «Укренерго» на 2012 рік: перший квартал – 2 коп. за 1 кВт/год, другий квартал – 2,888 коп. за 1 кВт/год, третій квартал – 2,87 коп. за 1 кВт/год, четвертий квартал – 2,419 коп. за 1 кВт/год.

Тариф компанії збільшено у зв`язку зі зростанням обсягу інвестиційної програми на 22% – до 2,756 млрд. грн. без ПДВ, а також у зв`язку із зростанням фонду оплати праці на 16%.

Довідка УНІАН. НЕК "Укренерго" опікується диспетчерським управлінням Об`єднаною енергосистемою України і експлуатацією магістральних ліній електропередач України.

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Фондовий ринок

У Держбюджеті-2012 передбачено надходження від приватизації в розмірі 10 млрд. грн.

У Законі про Державний бюджет на 2012 р. передбачено надходження від приватизації в розмірі 10 млрд. грн., повідомляє прес-служба Фонду державного майна України (ФДМУ).

У бюджеті також передбачено надходження наступного року частини прибутку з державних унітарних підприємств, а також дивідендів у загальному розмірі 2 млрд. 579 млн. грн. Надходження від орендної плати в 2012 році заплановано на рівні 660 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 22 грудня прийняла Закон «Про Державний бюджет України на 2012 рік».

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Мінфін залучив у держбюджет 1,26 млрд. грн. та 9,1 млн. дол. від продажу ОВДП

Міністерство фінансів України від продажу 22 грудня облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 1 млрд. 261,3 млн. грн., а також 9,1 млн. дол. від продажу ОВДП, номінованих в іноземній валюті.

Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

Згідно з повідомленням, були розміщені облігації з датою погашення 27 червня 2012 року і прибутковістю 9,75% річних на суму 152,4 млн. грн. (при об`ємі заявок - 1,36 млрд. грн.), а також облігації з датою погашення 13 червня 2012 року і прибутковістю 9,75% річних на суму 1 млрд. 108,89 млн. грн.

Крім того, були розміщені облігації з датою погашення 12 грудня 2012 року (дорозміщення) і прибутковістю 9,3% річних на суму 7,74 млн. дол., облігації з датою погашення 20 червня 2012 року (дорозміщення) і прибутковістю 9% річних на суму 1,2 млн. дол., а також облігації з датою погашення 19 вересня 2012 року (дорозміщення) і прибутковістю 8,75% річних на суму 169,2 тис. дол.

Крім того, на вчорашньому аукціоні до розміщення пропонувалися індексовані ОВДП, проте торги щодо них не відбулися у зв`язку з відсутністю заявок.

Як повідомляв УНІАН, уряд України своєю постановою №1011 від 28 вересня 2011 року розширив перелік облігацій внутрішньої державної позики середньостроковими (від року до п`яти) і довгостроковими (понад п`ять років) облігаціями з індексованою вартістю, у погашенні яких враховуються зміни курсу гривні до долара з моменту розміщення.

Індексація номінальної вартості такої облігації здійснюється на дату її погашення відповідно до зміни середньозваженого курсу гривні до долара США на міжбанківському ринку за календарний місяць, який передує первинному розміщенню і погашенню облігацій.

Виплата купона здійснюється без урахування зміни курсу гривні до долара.

Купонний період складає 6 місяців.

Папери з індексованою вартістю зможуть купувати фізичні і юридичні особи.

16 грудня 2011 року набула чинності постанова Кабміну від 12 грудня 2011 р. № 1280 "Про внесення змін до постанови КМУ від 31 січня 2001 р. № 80".

Відповідно до цієї постанови, Міністерство фінансів України отримало можливість здійснення емісії облігацій внутрішньої державної позики України в іноземній валюті.

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Соцполітика

У Держбюджеті-2012 передбачено 2,2 млрд. грн. на покриття дефіциту бюджету ПФУ

У законі про Державний бюджет на 2012 рік передбачено 2,2 млрд. грн. на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ).

Текст закону розміщено на офіційному сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, у цілому наступного року передбачається направити кошти з держбюджету до бюджету ПФУ на суму 48,3 млрд. грн., зокрема на дотацію на виплату пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за різними програмами, на суму 46,1 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 22 грудня прийняла Закон «Про Державний бюджет України на 2012 рік».

За словами голови ПФУ Бориса ЗАЙЧУКА, дефіцит бюджету фонду за підсумками року очікується у розмірі 31 млрд. грн.

Нагадаємо, дефіцит бюджету ПФУ за 2010 рік збільшився до майже 37,5 млрд. грн. проти очікуваного результату у 26,6 млрд. грн.

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Розмір соцзабезпечення «чорнобильців» у 2012 році виросте на 9,8% - Мінфін

Розмір соціальних виплати громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у 2012 році підвищиться на 9,8%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО, виступаючи у Верховній Раді.

"Уперше введені гарантовані мінімальні виплати для інвалідів-ліквідаторів у відсотках до прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність", - заявив Ф.ЯОШЕНКО. Він зазначив, що за рік ріст цих виплат складе 9,8%.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році Кабінет міністрів має намір залишити за собою право визначати розміри соціальних виплат, виходячи з фінансових можливостей державного бюджету, а також бюджету Пенсійного фонду. Це передбачено законом про держбюджет наступного року, прийнятим парламентом 22 грудня.

Зокрема, це стосується виплат "чорнобильців", дітей війни, звільнених військовослужбовців, ветеранів війни і т. д.

Раніше, 14 червня 2011 року, парламентська більшість прийняла поправки в закон про державний бюджет, що дозволяють Кабміну встановлювати порядок і розміри виплат для "чорнобильців", військовослужбовців, надбавки до пенсії для дітей війни, виходячи з можливостей бюджету, а не грунтуючись на чинному законодавстві.

6 липня 2011 року уряд прийняв постанову №745, якою передбачено зменшення розмірів соціальних виплат ряду категорій громадян.

Нагадаємо, у травні 2008 року Конституційний Суд України визнав неконституційними норми Закону "Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України", якими звужуються або ліквідовуються пільги і соціальні гарантії для громадян країни.

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Промисловість

В Україні збільшення індексу виробництва базових галузей сповільнилося до 8,1%

В Україні в листопаді 2011 року збільшення індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) становило 8,1% у річному виразі проти 11,4% у жовтні 2011 року.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

За січень-листопад п.р. приріст ІВБГ становив 10,3% порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

НБУ відзначає уповільнення темпів збільшення виробництва сільського господарства, проте завважує, що вони залишаються на досить високому рівні. Його збільшення, за оцінками регулятора, в листопаді становило 15% порівняно з більш як 30% у жовтні.

Третій місяць поспіль фіксується погіршення показників промисловості. Зростання промвиробництва сповільнилося з 4,7% у жовтні до 3,8% у листопаді. Вперше в поточному році спостерігалося зниження обсягів виробництва основних експорто-орієнтованих галузей: металургії — на 1,4%; машинобудування — на 0,6%.

Збільшення обсягів будівництва і торгівлі, які орієнтовані на внутрішнє споживання, в листопаді становило більш як 18% і 10%, відповідно.

За оцінками НБУ, збільшення ВВП України за січень-листопад, порівняно з відповідним періодом 2010 року, становило 5,2%.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2009 року Департамент економічного аналізу і прогнозування Нацбанку України для оперативної оцінки стану економіки почав розраховувати індекс виробництва базових галузей (наростаючим підсумком з початку року). Для розрахунку цього показника використовуються дані з динаміки видів економічної діяльності, які становлять більш як 40% ВВП.

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Транспорт/Зв`язок

Україна до кінця року підпише контракт щодо будівництва залізниці Київ-Бориспіль

Україна до кінця 2011 року підпише контракт із китайською компанією про фінансування будівництва залізниці Київ-Бориспіль.

Про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ написав на своїй сторінці в Facebook, відповідаючи на запитання про хід реалізації цього проекту.

«Наступного тижня буде підписано контракт і китайською компанією, яка здійснюватиме фінансування цих робіт. Ми розраховуємо, що протягом 2012 року цей проект буде реалізовано, і там буде з`єднання станцій залізниці зі станціями метро», - повідомив він.

Довідка УНІАН. У квітні 2011 року М.АЗАРОВ заявив про плани протягом тижня підписати в Китаї угоду про будівництво залізничного швидкісного сполучення Київ-Бориспіль і окружної дороги навколо Києва.

Кабінет міністрів України надав у 2011 році ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» державну гарантію для реалізації проекту організації залізничного сполучення з Києвом у розмірі 372 млн. 313,538 тис. доларів США.

На початку лютого 2011 р. гендиректор аеропорту Борис ШАХСУВАРОВ повідомив, що будівництво залізничної гілки між аеропортом «Бориспіль» і центром Києва відкладається у зв`язку з тим, що поки не вирішено питання держгарантій під кредит китайського банку на це будівництво. Він оцінював будівництво в 200 млн. дол. без будівництва станцій для пасажирів.

Планується, що китайські банки нададуть кредит у розмірі 1 млрд. дол., при цьому частина з них - на будівництво залізничної гілки, яка зв`яже Київ і міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Згідно з підписаною 2 вересня 2010 р. у Китаї в присутності глав України і КНР угодою, китайська сторона побудує залізничну трасу аероекспресу довжиною 30 км.

Генеральним підрядником проекту виступить компанія China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC). Будівництво планується почати в 2011 році й завершити через три роки.

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Азаров хоче до 2015 року довести експорт української IT-продукції до 8 млрд. доларів

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне до 2015 року довести експорт української IT-продукції до 8 млрд. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час обговорення з представниками громадських організацій, пов`язаних з IT-продукцією, питання про партнерство держави і бізнесу щодо підвищення інноваційності економіки, створення інтелектуального кадрового резерву.

Прем`єр-міністр зазначив, що недавно уряд прийняв постанову про створення фонду підтримки інноваційного бізнесу, завданням якого є залучення і використання як бюджетних, так і інвестиційних коштів для розвитку IT-індустрії.

Крім того, М.АЗАРОВ нагадав, що вчора, 22 грудня, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про економічний експеримент. Цим документом передбачено створення сприятливих умов для розвитку IT-індустрії, зокрема, звільнення ІТ-компаній від податку на додану вартість.

«Експеримент розраховано на п`ять років. Він передбачає щорічне збільшення зайнятих у цій сфері приблизно на 20% з тим, щоб за п`ять років удвічі збільшити кількість тих, хто працює в IT-індустрії», - сказав М.АЗАРОВ.

Також він зазначив важливість для розвитку цієї галузі спеціальної освіти і наголосив на необхідності популяризації технічної освіти серед молоді.

Крім того, за словами М.АЗАРОВА, уряд розраховує, що до 2015 року кількість тих, хто працює в IT-галузі, повинна досягти 170 тис. осіб.

«Потрібно піднімати престиж робочих технічних спеціальностей», - наголосив прем`єр.

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Справа Тимошенко

Фролова заявляє, що з сьогоднішнього дня вирок Тимошенко набуває чинності

Представник державного звинувачення, прокурор Лілія ФРОЛОВА заявляє, що з сьогоднішнього дня вирок екс-прем`єр-міністрові Юлії ТИМОШЕНКО у "газовій" справі набуває чинності.

Як передає кореспондент УНІАН, про цей Л.ФРОЛОВА заявила сьогодні в інтерв`ю журналістам після оголошення колегією суддів Апеляційного суду Києва рішення за результатами розгляду скарги Ю.ТИМОШЕНКО на відповідний вирок Печерського районного суду столиці.

"Сьогодні оголошено рішення. У суду апеляційної інстанції є 5 днів на виписку рішення. З сьогоднішнього дня вирок набирає законної сили", - сказала Л.ФРОЛОВА.

За її словами, представники державного обвинувачення були присутніми в залі суду під час оголошення рішення. "Ми встигли" - додала вона.

Прокурор зазначила, що державне обвинувачення задоволене рішенням Апеляційного суду Києва.

"Ми не оскаржили вирок, ми вважали його законним і обгрунтованим, і сьогодні доводили це в Апеляційному суді", - підкреслила вона.

Л. ФРОЛОВА також додала, що 29 грудня о 16.00 колегія суддів Апеляційного суду оголосить своє рішення в повному обсязі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 грудня, колегія суддів Апеляційного суду Києва залишила без змін вирок, винесений екс-прем`єр-міністрові України Ю.ТИМОШЕНКО 11 жовтня Печерським районним судом столиці у газовій справі.

Апеляційний суд 13 грудня почав розглядати по суті скаргу Ю.ТИМОШЕНКО і її адвокатів на вирок, винесений 11 жовтня Печерським райсудом у "газовій" справі, про позбавлення екс-прем`єра свободи терміном на 7 років і виплату компенсації збитків, нанесених в результаті реалізації газових угод у 2009 році НАК "Нафтогаз України" у розмірі 1,5 млрд. грн.

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УНІАН