ЄС не ратифікує у 2012 році Угоду про асоціацію, прогнозує Порошенко

Голова Ради НБУ, екс-міністр закордонних справ Петро ПОРОШЕНКО прогнозує, що в Європейському Союзі не ратифікують в 2012 році Угоду про асоціацію з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора увечері в ефірі програми «Шустер LIVE».

"Ніхто вже не ратифікує. Парафують - так, але ніхто вже не ратифікує, не введе в дію договір з ЄС про зону вільної торгівлі до того, як Україна не складе іспиту з чесних, прозорих парламентських виборів, які мають відбутися в 2012 році. Є ще одна важлива умова: у цих виборах мають взяти участь усі без винятку опозиційні політики, аби дати право народу приймати рішення", - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Він наголосив, що це стосується і колишнього прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, яка визнана винною у газовій справі.