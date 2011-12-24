Брюссель хоче парафувати Угоду про асоціацію з Україною 15 лютого - ЗМІ

Брюссель планує парафувати Угоду про асоціацію з Україною 15 лютого 2012 року, але тільки англійський варіант тексту.

Про це пише «Дзеркало тижня. Україна» (№47, 23 - 29 грудня 2011 р.).

За інформацією видання, Угода про асоціацію з Євросоюзом технічно ще недопрацьована, зокрема, в питаннях, пов`язаних з транспортною галуззю і вільною торгівлею.

Одразу після саміту Україна-ЄС представники влади називали термін чотири-шість тижнів для остаточної підготовки Угоди про асоціацію і наголошували, що парафування має відбутися «неодмінно».