ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 26 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання "Дєло" у публікації "Судді збунтувалися проти Азарова - вимагають перерахувати зарплату за 2005-2010 роки" пише: судді, слідом за чорнобильцями і ветеранами, масово подають до суду на уряд Азарова, вимагаючи провести перерахунок заробітної плати з 2005 по 2010 роки відповідно до законодавства. Сума позовів представників Феміди тягне на 6 млрд.гривень…

http://delo.ua/ukraine/sudi-vzbuntovalis-protiv-azarova-trebujut-pereschitat-zarplat-170533/

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Також "Дєло" у публікації "Кожен українець у 2012 повинен віддати тисячу євро держборгу" пише: сума держборгу України з розрахунку на одного жителя складає одну тисячу євро. Це у 25 разів менше, ніж у Франції, говорить президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко…

http://delo.ua/ukraine/kazhdyj-ukrainec-v-2012-dolzhen-otdat-tysjachu-evro-gosdolga-170517/

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"Дєло" у публікації "Скільки платять чиновники за свої особисті літаки" пише: заступник Голови Верховної Ради України Микола Томенко вважає, що оголошення інформації про чиновників, які володіють приватним авіатранспортом, є суспільно значимими і поділився своєю інформацією …

http://delo.ua/ukraine/skolko-platjat-chinovniki-za-svoi-lichnye-samolety-170568/

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Видання "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Курс взято на переоблік", у якому пише: найвідчутніший для населення і бізнесу індикатор фінансового ринку - курс гривні - у році, що минає, показав дивовижну стабільність, майже не відхиляючись від рівня 8 грн./$. Експерти пояснюють це політичними причинами, оскільки з точки зору інтересів експортерів і ситуації в сусідніх країнах девальвація була б логічною. Банкіри упевнені в тому, що НБУ вистачить резервів тримати курс гривні на нинішньому рівні мінімум до квітня, після чого доцільно переходити до режиму гнучкішого курсу…

http://www.kommersant.ua/doc/1843954

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Також "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Приносимо свої зміни", у якому пише: Україна вже два роки живе в очікуванні повномасштабних реформ як економічних, так і соціальних. Проте далі від слів і точкових перетворень справа не пішла. Проблеми у влади виникли на усіх напрямах - від створення максимального режиму сприяння бізнесу до ефективності державного управління. Результатом імітації реформ стало зниження ділової активності, інвестиційного клімату і відсутність довіри до влади, відмічають експерти. Вони пропонують повернутися до основної проблеми - проведення реформи державного апарату…

http://www.kommersant.ua/doc/1843956

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Видання "Економічні вісті" у публікації "Стає тільки гірше" пише: усупереч обіцянкам влади щодо подолання кризових явищ в економіці, уповільненню інфляції, українці поки цього не відчувають. Видання з'ясувало витрати, на які статті сімейного бюджету зросли за останній рік найбільше…

http://markets.eizvestia.com/full/stanovitsya-tolko-huzhe

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Також "Економічні вісті" публікують матеріал "Авіапасажири забули про кризу", у якій пишуть: Україна залишається одним з найшвидкоросліших ринків авіаперевезень світу: згідно з попередніми підсумками року, ріст у 2011-му склав 23%. Фактично увесь новий пасажиропотік ділять між собою лише дві авіакомпанії. Їх прогнози обіцяють ріст і наступного року, незважаючи на передкризові настрої…

http://markets.eizvestia.com/full/aviapassazhiry-zabyli-o-krizise

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"Економічні вісті" публікують матеріал "Ілюзія польоту", у якому пишуть: негативні події, які відбуваються у світовій економіці і впливають на нашу країну, не заважають українському фондовому ринку показувати позитивну динаміку…

http://finance.eizvestia.com/full/illyuziya-poleta

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Газета "Сьогодні" в публікації "Бюджет Києва-2012: як розділять гроші" пише: мерія оприлюднила на своєму сайті проект бюджету Києва-2012, який Київрада розгляне у вівторок. На багато сфер - освіта, культура, медицина - грошей дадуть істотно більше. У 2012-му місто більше будуватиме шкіл, дитсадків, розв'язок, ремонтуватиме дороги і лататиме ями у дворах. Також має збільшитися середня зарплата киян - з 4000 грн. до 4600. Така казка закладена в головний кошторис міста…

http://www.segodnya.ua/news/14323940.html

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Також "Сьогодні" в публікації "Бензин, тютюн і горілка подорожчають після Різдва" пише: з січня заручникам шкідливих звичок доведеться розщедритися. Днями Верховна Рада ухвалила закон про підвищення акцизу на спиртне і сигарети в середньому на 8,9%...

http://www.segodnya.ua/news/14323872.html

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Російські ЗМІ

Видання "Відомості" у публікації "Програма утилізації ввела ринок уживаних машин в депресію" пише: продажі уживаних автомобілів в Росії падають. Але це не передвісник кризи. Просіли продажі Lada на вторинному ринку - автомобілі масово здавали на брухт в останні два роки…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1462805/starye_lada_ne_prodayutsya

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Також "Відомості" у публікації "Портфельні інвестори забрали з Росії усі гроші" пишуть: міжнародні інвестори пересвідчилися в Росії. До кінця року фонди вивели усі кошти, які до літа інвестували в цінні папери російських компаній…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1462804/fondy_ubezhali_iz_rossii

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Видання "Ізвєстія" в публікації "Росія готує держмонополію на експорт космічних технологій" пише: Росія має намір незабаром створити структуру, що координує роботу ракетно-космічних підприємств на зовнішніх ринках. Ідеологічно це буде аналог "Рособоронекспорту", який здійснює продаж російських озброєнь по всьому світу…

http://izvestia.ru/news/510687

(УНІАН)