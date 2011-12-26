Шевчука оголошено переможцем президентських виборів у Придністров'ї

Колишнього спікера парламенту Придністров`я Євгена ШЕВЧУКА оголошено переможцем президентських виборів.

У другому турі голосування він переміг свого суперника, нинішнього спікера парламенту Анатолія КАМІНСЬКОГО, якого підтримувала Москва, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Президент Ігор СМИРНОВ, який правив Придністров`ям багато років, не пройшов у другий тур.

"Вибори визнані такими, що відбулися, Євген Васильович ШЕВЧУК визнаний обраним президентом Придністровської Молдавської республіки", - йдеться в протоколі Центральної виборчої комісії Придністров`я. За Є.ШЕВЧУКА було віддано 73,88% голосів, за А.КАМІНСЬКОГО - 19,6%. 4,45% виборців проголосували проти всіх.

Дата інавгурації поки невідома, проте після оголошення підсумків виборів Є.ШЕВЧУК заявив журналістам, що має намір вступити на посаду до настання Нового року.

Згідно із законодавством Придністров`я, новий уряд має бути сформовано протягом двох тижнів після інавгурації.

Є.ШЕВЧУК заявив, що "має намір добиватися добросусідських відносин із суміжними державами - з Молдовою та Україною, поглиблюючи при цьому стратегічне партнерство з Російською Федерацією".