Фонд «Дитячий світ» закликає підтримати акцію «Електронна здача»

Всеукраїнський благодійний фонд «Дитячий світ» у рамках благодійної програми боротьби із дитячою смертністю «Здорові діти у щасливій країні» проводить акцію «Електронна здача».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі банку «Надра».

У повідомленні відзначають, що мета акції – збір коштів на придбання медичного обладнання для реанімаційних відділень дитячих лікарень. Відтепер кожен клієнт за бажанням може під час розрахунку в касах банку «Надра» перерахувати залишок грошей як доброчинну допомогу на рахунок Всеукраїнського благодійного фонду «Дитячий світ».

«Зниження рівня дитячої смертності – надзвичайно важлива справа, що стосується не лише держави, а й усіх небайдужих людей, – зазначила Валентина ЖУКОВСЬКА, голова Наглядової ради ВБФ «Дитячий світ». - Обладнання, яке передає наш Фонд, щодня допомагає лікарям рятувати життя немовлят. Ми дуже раді, що таким чином можемо долучитися до такої життєво важливої справи».

Нагадаємо, що в рамках благодійної програми «Здорові діти у щасливій країні» ВБФ «Дитячий світ» вже надав допомогу 13 обласним дитячим лікарням, дитячій лікарні №5 Солом’янського району Києва та Центру дитячої кардіології і кардіохірургії на загальну суму понад 3,5 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Комерційний банк «Надра» розпочало діяльність 26 жовтня 1993 року. ПАТ «КБ «Надра» - учасник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Статутний капітал банку складає 3,9 млрд. грн.