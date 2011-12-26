Янукович здійснив кадрові ротації у держкомісіях та комітетах

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснив ряд кадрових ротацій у державних комісіях та комітетах.

Відповідні укази розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, звільнено Валерія КАРПУНЦОВА з посади першого заступника голови Державного агентства України з управління національними проектами; Олексія ПЕТРАШКА - з посади члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Валентина ЧЕБОТАРЬОВА - з посади заступника голови Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації; Олександра МЕЛЬНИКОВА - з посади заступника голови Державної прикордонної служби України – директора Міжнародно-правового департаменту; Світлану СВИЩЕВУ - з посади заступника голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.

Разом з тим Президент призначив Валерія КОТЯЯ першим заступником голови Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті; Юрія МАРЧУКА - заступником голови Державної інспекції сільського господарства України; Юрія ВЛАСЕНКА - членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, Миколу СЕВИРІНА - заступником голови Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ призначив Олега МОЗГОВОГО та Костянтина КРИВЕНКА, Олексія ПЕТРАШКА, Анатолія АМЕЛІНА членами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.