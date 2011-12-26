Анонс на 27 грудня

* Відбудеться відкрите засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. Питання: Про коригування діючих тарифів на теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) теплопостачальним компаніям ТОВ «Смілаенергопромтранс» (м.Сміла, Львівська обл.); ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» (м. Маріуполь, Донецька обл.); ТОВ «Котельні лікарняного комплексу» (Дворічанський район, Харківська обл.) та ін. Учасники: голова Комісії Валерій Саратов, члени Комісії: Дмитро Григор`єв; Сергій Дунайло; Валерій Кальченко; Юрій Хіврич.

* Прес-конференція на тему: "Житло для українців за рахунок держави: кому пощастило в 2011 році?". В роботі візьме участь Леонід Рисухін, голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

* Прем`єр-міністр України Микола Азаров візьме участь у церемонії відкриття станції метро «Виставковий центр».

* Відбудеться засідання колегії КОДА. Зокрема, розглядатимуться питання: Про організацію роботи органів ДПС у Київській області із розширення бази оподаткування за рахунок детінізації зайнятості і доходів населення, ліквідація джерел походження тіньових коштів для виплати заробітної плати. Стан фінансово-бюджетної дисципліни в Київській області протягом січня-листопада 2011 року. Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2011 рік та інші.

* Прес-конференція на тему: «Яка погода очікує українців на новорічні свята?». Учасники: начальник Українського гідрометцентру Микола Кульбіда, начальник відділу агрометеорології Українського гідрометцентру Тетяна Адаменко і начальник відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометцентру Людмила Савченко.

* 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Чи можливе впровадження ефективного механізму захисту персональних даних в Україні?». Інформаційним приводом є стурбованість представників бізнесу та громадськості щодо прийняття Закону України «Про захист персональних даних» (від 01.06.2010 р. № 2297-VI) та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних »(від 02.06.2011р. № 3454-VI). Федерація роботодавців Києва виступає з ініціативою про відтермінування і доопрацювання положень законів України з урахуванням думки роботодавців, оскільки їх прийняття є передчасним і містить значну кількість прогалин та зауважень. Учасники: Руслан Демчак, голова Ради Федерації роботодавців Києва; Анатолій Соболевський, юрист Федерації роботодавців Києва; Кирило Ткаченко, виконавчий директор КМОР металообробки та машинобудівної галузей "Металліндустрія-Київ"; Олексій Антонюк, голова Київська організація роботодавців сфери послуг "Всім світом", Руслан Іллічов виконавчий директор Федерації роботодавців України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

* Відбудеться презентація серії пам`ятних монет, присвячених Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, випущених Національним банком України. У заході візьмуть участь віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис Колесніков і керівництво Національного банку України.

* Прес-конференція на тему: «Газова війна - кращий подарунок до Нового року?». Учасники: колишній уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Екологи почали судовий процес з ДУС (Державне управління справами), щоб закрити елітні сафарі». Організатори: Київський еколого-культурний центр, Екоправо-Київ, ГОП «Зелене майбутнє» за підтримки МФ «Скорочення ризиків». Елітні мисливські господарства - Заліське, Білоозерськ і Синьогора, що належать ДУС, які згідно з Указами, підписаним В.Ющенко в 2009 р., повинні були до 2010 р. реорганізувати у національні природні парки. Однак ДУС завзято пручається реорганізації спецсафарі у відкриті для всіх громадян України місця відпочинку людей та охорони дикої природи. Київський еколого-культурний центр і Екоправо-Київ подали в суд на ДУС, перше засідання судового процесу призначено на 31 січня 2012 р. Також журналістам покажуть відеосюжет про відвідування всіх трьох спецсафарі.

* Відбудеться пленарне засідання VIII сесії Київради VI скликання.

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