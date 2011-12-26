Головне на 26 грудня

Фінанси

Бюджет ООН на 2012-2013 роки скорочено на 5% - до 5,150 млрд. дол.

Генеральна Асамблея ООН затвердила регулярний бюджет всесвітньої організації на 2012-2013 роки, який вдруге за останні півстоліття передбачає скорочення витрат.

Як передає ІТАР-ТАРС, минулої суботи делегати схвалили проект резолюції, якою визначено витрати ООН на найближчі два роки в сумі 5 млрд. 150 млн. доларів. Це на 5% менше, ніж бюджет циклу, що завершується через кілька днів, - 2010-2011 рр.

Виступаючи перед делегатами, Генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун привітав їх з "колективним досягненням" і похвалив за рішучість "робити більше і краще з меншими коштами". "Світ переживає часи жорсткої фінансової економії, - сказав Генсек. - Нелегко доводиться і урядам, і людям". Він підкреслив, що, незважаючи на скорочення витрат, ООН має намір максимально ефективно використовувати наявні ресурси, включаючи внески держав-членів, щоб повністю і ефективно продовжувати виконувати "всі без винятку важливі глобальні мандати, довірені Об`єднаним Націям".

Регулярний бюджет ООН формується за рахунок внесків держав-членів, які крім цього роблять багатомільйонні відрахування до бюджетів міжнародних кримінальних трибуналів для Руанди і колишньої Югославії, операцій з підтримки миру і на цілі Генерального плану капітального ремонту ООН. Частка кожної держави обчислюється за затвердженою Генасамблеєю формулою, виходячи з середнього показника валового внутрішнього продукту за десятилітній період з урахуванням доходу на душу населення і зовнішньої заборгованості.

На частку США припадає близько 22% бюджету ООН, що в 2011 році становив 582 млн. 678 тис. доларів. Другим найбільшим платником до ООНівського бюджету є Японія - 12,5%, або 294 млн. доларів.

***

Литвин направив на підпис Януковичу закон про держбюджет на 2012 рік

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН направив на підпис Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ Закон “Про Державний бюджет України на 2012 рік”.

Як повідомляє сайт ВР, даним законом передбачено обсяг дефіциту державних фінансів у сумі 37,1 млрд. грн., що становить 2,5% від ВВП.

Встановлено доходи зведеного бюджету України в сумі 424 млрд. грн., видатки на рівні – 461,7 млрд. грн., що на 4,2 млрд. грн. і на 3,2 млрд. грн. менше порівняно з першим читанням відповідно.

Збільшено планований обсяг державних запозичень у 2012 році на 7% - до 98,5 млрд. грн., Також збільшено запланований на 2012 рік дефіцит держбюджету на 4% або на 1 млрд. грн. - до 25,130 млрд. грн.

Уряд погіршив прогноз зростання ВВП за підсумками 2012 року з 5% до 3,9%, прогноз номінального ВВП зменшено на 5 млрд. грн. - до 1,5 трлн. грн. Прогноз інфляції - на рівні 7,9%.

***

Із січня за застосування незареєстрованих нормативних актів чиновників штрафуватимуть

Із 5 січня 2012 року за не реєстрацію та застосування незареєстрованих нормативно-правових актів Міністерство юстиції складатиме протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності керівників органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та інших органів, нормативно-правові акти яких підлягають державній реєстрації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, наказ щодо затвердження Інструкції з оформлення протоколів про відповідні адміністративні правопорушення підписав міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Як пояснив міністр, наказ Мін‘юсту видано на виконання статті 188-41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка набирає чинності з 5 січня 2012 року (відповідні зміни до законодавства щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади були ухвалені Верховною Радою законом № 3720-VI від 8 вересня 2011 року).

Так, змінами до Кодексу про адміністративні правопорушення було визначено, що неподання, несвоєчасне подання для державної реєстрації нормативно-правових актів, які відповідно до закону підлягають державній реєстрації, направлення на виконання нормативно-правових актів, що не пройшли державної реєстрації та не опубліковані в установленому законом порядку, а також надіслання для виконання вказівок, роз`яснень у будь-якій формі, що встановлюють правові норми, тягнуть за собою накладення штрафу на керівників органів.

Згідно з положеннями Кодексу, за вчинення даного правопорушення персонально на керівника накладатиметься штраф від тридцяти до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У разі вчинення посадовою особою кількох окремих правопорушень протоколи складатимуться щодо кожного з них.

Складений протокол та інші матеріали, що підтверджуватимуть факт вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 188-41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, протягом трьох робочих днів формуватимуться у справу. Наступного робочого дня справа про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом Міністерства юстиції або його територіального органу надсилатиметься до районного, районного у місті (міського, міськрайонного) суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

Штрафи чиновники платитимуть з власної кишені, підкреслили в Мін’юсті.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, персональна відповідальність керівників органів державної влади за застосування незареєстрованих нормативно-правових актів має покласти край неправовій ситуації, яка фіксується в Україні впродовж багатьох років. Статистика органів юстиції свідчить, що щороку від 5 до 20 відсотків нормативно-правових актів, які підлягають державній реєстрації, на реєстрацію не подаються та застосовуються незаконно, зазначив міністр.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції відповідно до покладених на нього завдань здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації.

***

ПЕК

НКРЕ збільшила прогнозну ринкову ціну електроенергії на січень

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), збільшила прогнозну гуртову ціну на електроенергію на січень 2012 року на 4% - до 645,13 грн. за МВт/год (без ПДВ).

Про це УНІАН повідомили в комісії з посиланням на відповідну постанову регулятора.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році прогнозна гуртова ціна зросла на 17,7% - з 527,12 грн. за МВт/год, встановлених для січня, до 620,32 грн. за МВт/год для грудня.

НКРЕ прогнозувала, що в 2011 році гуртова ціна електроенергії на Гуртовому ринку електроенергії в Україні зросте на 15-17%.

Довідка УНІАН. Прогнозна гуртова ринкова ціна електроенергії розраховується з урахуванням передбачуваної структури її виробництва й обсягів дотаційних сертифікатів. Енергопостачальні компанії враховують прогнозну ринкову ціну електроенергії під час розрахунку роздрібних тарифів.

***

Тимошенко написала листа Януковичу

Колишній прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО закликає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА не віддавати українську газотранспортну систему.

Про це йдеться у її “Листі диктатору”, переданому агентству УНІАН прес-службою партії “Батьківщина”.

Як пише Ю.ТИМОШЕНКО, ГТС - “це наш останній стратегічний ресурс”. “Вас і приймають сьогодні у “Горках” тільки тому, що ця система досі належить Україні. Після її втрати у Вас не залишиться жодного аргументу ні на свою користь, ні на користь країни. Ви віддали Севастополь за дешевий газ, і де він? Зараз хочете здати ГТС... А що наступного року здавати будете, Вікторе Федоровичу? - “Хонку” свою?”.

Колишній прем’єр-міністр навела В.ЯНУКОВИЧУ приклад Білорусі та Молдови. “Як тільки вони здали свої магістралі, відразу втратили будь-яку привабливість. Дружба закінчилася вмить, разом з дешевим газом”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також закликала припинити “родинність і кумівство в політиці”. “Це погано закінчується. Запитайте про це хоча б у свого товариша – Вашого попередника. То тільки у казках батько ділить майно між синами. Тому – хату, тому – корову, тому – коника-горбоконика. Але Ви ж Президент цілої держави, а не газда”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО і додала: “Зрозуміло, що Ви брали шлюб ще в радянські часи, коли в ЗАГСі висіло гасло “Міцна сім’я – міцна держава”. Але Ви надто буквально дотримуєтеся цього принципу. І сім’я у Вас уже настільки міцна, що від держави скоро нічого не залишиться. Люди б ще, може, зрозуміли, аби Ви синові подарували найкращу у світі бор-машину, відповідно до фаху. Але ж не Нацбанк з МВС та податковою”.

Як наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, “коли силовими структурами і фінансами держави беруться керувати стоматологи, то зуби болять у всієї країни”.

Вона закликала В.ЯНУКОВИЧА “не намагатися створювати династії”. “Україна цього не сприйме. Український КІМ Чен Ин буде нещасною та незахищеною людиною”, - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.

Також вона закликала В.ЯНУКОВИЧА: “Не привласнюйте так брутально, нахабно і відкрито державне майно. Марна праця. Рано чи пізно все доведеться повернути, пригадайте хоча б “Криворіжсталь”. Держава – це не Ваша персональна комора”.

За її словами, влада закінчується, “і можна бути Президентом у вигнанні, але не можна бути власником “Укртелекому” в екзилі”.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що “найглибший промах” В.ЯНУКОВИЧА – “згортання процесу об’єднання з Європою”. “Не парафувавши 19 грудня угоду, Ви відкинули країну назад на десятки років. Праця тисяч розумних та порядних людей через Вас полетіла на смітник”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

На її переконання, у В.ЯНУКОВИЧА “ніколи не вийде грати на протиріччях між Європою та Росією, як Ви сподівалися. Бо і там, і там Вас добре знають і адекватно оцінюють”. “Не з Вашими природніми здібностями”, - додала екс-прем’єр.

За її словами, “кожен Ваш крок, кожна Ваша дія у зворотньому від Європи напрямку ослаблює і Вас як Президента, і Україну як державу”. “Зовсім не таємниця, що для декого слабкий та безпорадний Президент України – кращий партнер. І поки що, на жаль, Ви цьому статусу відповідаєте бездоганно. Хоча я й не розумію, навіщо це Вам”, - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.

***

Україна продовжуватиме спроби знайти компроміс з Росією щодо ціни на газ - МЗС України

Українська сторона продовжуватиме робити спроби знайти компроміс з Росією з питання зниження ціни на газ.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, про це сказав директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН у коментарі інституту.

"Несправедливість цієї ціни очевидна, у тому числі для Росії. Вони продавці, а ми - покупці, тому їм вигідна нинішня ситуація. Росії, в принципі, не потрібно домовлятися. Маючи таку формулу і такий контракт, вони можуть дозволити собі на сім років взагалі слово "газ" виключити з двостороннього діалогу", - зазначив він.

"Завдяки Юлії Володимирівні (ТИМОШЕНКО) у нас такий чудовий контракт і така чудова формула. Взагалі-то, якщо ви уважно подивитеся на цю формулу, то ви побачите, що зараз ціна на газ, закладена до бюджету, істотно нижча від того коефіцієнта, на який множиться уся інша частина формули. Тобто, різниця в ціні на нафту і інші компоненти зараз дозволяє вважати 414, а перший елемент, на який усе множиться, - 450. Тобто, виходить, що формула навіть трохи нам допомагає, хоча, насправді, звичайно, формула убивча. Як можна було відразу закладати таку ціну - це, звичайно, просто неймовірно. Вона спочатку робилася явно на рік - до виборів", - вважає О. ВОЛОШИН.

Він сказав, що в цей момент для перегляду ціни на російський газ передбачений набір економічних і політичних умов. "Ми готові на усі економічні поступки, це межа набагато гнучкіша. Набагато менш гнучка межа - політичні умови. Ми не можемо пожертвувати принциповими речами, у першу чергу, європейською інтеграцією. Тому переговори складні", - сказав О. ВОЛОШИН.

При цьому дипломат запевнив, що на здачу національних інтересів керівництво країни не піде. "Ми шукатимемо прийнятну формулу. Тут, звичайно, питання таке, що здачею національних інтересів можна назвати що завгодно. За великого бажання навіть, наприклад, чинник переговорів російською мовою. Звичайно, наші Президент і уряд чітко розуміють, які є червоні лінії, які не можна переходити. У першу чергу це усе, що може перешкодити підписанню у результаті Угоди про асоціацію і подальшому зближенню з ЄС. Що стосується долі труби - тут, я думаю, є консенсус усіх розумних людей. Труба в державній власності без газу набагато гірше, ніж труба акціонована, але з газом. Перетворювати економічний актив на фетиш - це смішно. Це усього лише економічний актив, і він повинен працювати. Не важливо, у чиїй власності. Головне, щоб працював ефективно, щоб приносив гроші до бюджету України, і головне зберігав за Україною статус транзитної держави, що ефективно підвищує її політичну вагу в регіоні. Якщо ми залишимося з трубою і без газу, то, природно, програють усі. Тому в цьому плані, я думаю, усім зрозуміло, що Україна готова йти на широкий компроміс", - вважає він.

Також О. ВОЛОШИН зазначив, що перед нинішньою владою в принципі не стоїть питання про те, створювати або не створювати газотранспортний консорціум. "Звичайно, створювати. Питання тільки - на яких умовах і що ще плюс до цього хочуть росіяни. Ось усе, що йде з плюсом, там складно. А усе, що стосується чисто консорціуму, то, безумовно, ми хочемо трибічний консорціум за участю європейських компаній і з надійною гарантією того, що цей консорціум не перетвориться на механізм політичного тиску на Україну", - сказав він.

На думку експерта, нинішню владу від попередньої відрізняє відчуття відповідальності. "І розуміння того, що їм тут в цій країні жити. Можливо, і бути опозицією, але у будь-якому випадку - жити їх дітям і онукам, і наступного року, і через рік, і через п`ять років. Ось в чому ситуація і чому так складно", - вважає О. ВОЛОШИН.

***

Янукович запевняє: влада робить все, щоб не піднімати ціну на газ для населення

Влада докладає всіх зусиль, щоб ціна на газ для громадян України не підвищувалася.

Про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв’ю програмі «Вечори з Віталієм Коротичем», повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Ми сьогодні робимо все для того, щоб не піднімати тарифи на газ для населення», – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент вкотре зауважив, що у зв’язку з невигідними газовими контрактами, підписаними у 2009 році, Україна платить за газ непомірно високу ціну. «Ми два роки поспіль платимо непідйомну ціну за газ. Країна стала заручником підпису однієї людини», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

***

Азербайджан і Туреччина створюють консорціум для будівництва газопроводу до Європи

Сьогодні Азербайджан і Туреччина підписали меморандум про взаєморозуміння зі створення консорціуму для будівництва Трансанатолійського газопроводу (Trans Anadolu, або TANAP), передає РІА «Новости».

Трансанатолійський газопровід, який протягнеться зі сходу на захід Туреччини до кордону з Болгарією або Грецією, стане складовою частиною проекту "Південний газовий коридор". По ньому передбачається транспортувати на європейський ринок газ з різних джерел, насамперед, з азербайджанського газоконденсатного родовища "Шахденіз" на Каспії. Мінімальна пропускна спроможність трубопроводу, як очікується, становитиме 16 млрд. куб. м на рік.

Як сказав під час підписання меморандуму міністр енергетики Туреччини Танер ЙІЛДИЗ, вартість газопроводу визначатиметься держнафтокомпанією Азербайджану (ДНКАР). При цьому він відзначив, що вартість може бути близька до раніше озвучених цифр у 5 мільярдів доларів.

Учасники проекту планують розв’язати усі питання щодо цього газопроводу в 2012 році і розпочати будівництво з тим, щоб проект було здано до кінця 2017 року, коли розпочнеться реалізація другої стадії розробки "Шахденіз".

Засновниками консорціуму стануть ДНКАР, турецький державний трубопровідний оператор Botas і турецька нафтова компанія Turkiye Petrolleri АТ. З часом до консорціуму зможуть приєднатися й інші міжнародні нафтогазові компанії.

Початок роботи газопроводу заплановано на 2017 рік.

***

Будівництво

ДІУ планує протягом 5 років спрямувати 15 млрд. грн. на добудову житла в Україні

Державна іпотечна установа (ДІУ) у 2012-2016 роках планує профінансувати добудову об`єктів незавершеного житлового будівництва в Україні у розмірі 15 млрд. грн., що дасть можливість добудувати майже 10 млн. кв. м житла.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив глава правління ДІУ Віктор МИРГОРОДСЬКИЙ.

За його словами, такі обсяги передбачені у розробленій Стратегії розвитку ДІУ на 2012-2016 роки.

«Ми вже практично розробили і передали на розгляд Стратегію розвитку ДІУ на 2012-2016 роки. У цій стратегії ми передбачаємо продовження роботи з дофінансування незавершеного будівництва. За 5 років ми плануємо профінансувати 15 млрд. грн. для добудови майже 10 млн. кв. м житла. Потім ми ці квартири людям або продаємо за пільговим кредитом, або здаємо в оренду з правом викупу. Ми плануємо за 5 років забезпечити понад 200 тис. сімей таким житлом. Ми хочемо, щоб з 200 тисяч десь 110 тисяч квартир – це були б спеціальні програми для держслужбовців (військовослужбовців, міліції, вчителів, медиків тощо)», - сказав він.

В.МИРГОРОДСЬКИЙ відзначив, що Стратегію планується подати на розгляд Наглядової ради установи.

«До кінця року ми маємо надати в деталях механізми реалізації стратегії, а в січні - затвердити її», - додав він.

Докладніше про це, а також про інші програми ДІУ в 2012 році читайте в інтерв`ю http://economics.unian.net/ukr/detail/115038.

***

Норми про зміни в держреєстрації прав на нерухомість відтерміновані до 2013 року

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації прав на нерухоме майно та їх обтяжень при їх державній реєстрації».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 9 грудня ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації прав на нерухоме майно та їх обтяжень при їх державній реєстрації».

Цим законом до 1 січня 2013 року відтерміновані норми про зміни в державній реєстрації прав на нерухоме майно (зокрема - перехід прав з реєстрації Міністерству юстиції).

Законом вносяться зміни до законів «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів України», а також «Про Державний земельний кадастр».

Зокрема, до 1 січня 2013 року продовжується дата здійснення державної реєстрації прав на нерухоме майно та здійснення заходів, пов‘язаних з веденням Державного земельного кадастру. Метою цих пропозицій є надання більшого часу для проведення організаційних та інших заходів, необхідних для забезпечення ведення Державного земельного кадастру, надання населенню послуг у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно.

***

Транспорт/Зв`язок

Новим президентом Федерації автомобілістів України обрали Новицького

На черговій звітно-виборній конференції Федерації автомобілістів України (ФАУ), яка відбулося 25 грудня в Києві, новим президентом федерації обрали Богдана НОВИЦЬКОГО.

Про це повідомляється в прес-релізі ФАУ, переданому УНІАН.

Як сказано у повідомленні, відомий український автогонщик Б.НОВИЦЬКИЙ змінив на цій посаді Євгена ЧЕРВОНЕНКА, який очолював Федерацію упродовж останніх 6 років. За новообраного голову ФАУ віддали голоси 53 з 65 присутніх делегатів.

"Буду усіма силами намагатися виправдати надану мені довіру на посту глави Федерації автомобілістів України. Я упевнений, з професійною командою, яка надаватиме мені посильну допомогу в управлінні ФАУ, ми зможемо перетворити її на авторитетну, впізнавану, прозору громадську організацію", - наводять у прес-релізі слова Б.НОВИЦЬКОГО.

Також на конференції обрали новий склад президії ФАУ, до якої увійшли Олексій БЕСЕДІН, Валерій ГОРБАНЬ, Богдан НОВИЦЬКИЙ, Сергій ОСАДЧИЙ, Олександр САЛЮК, Руслан ЦИПЛАКОВ, Віктор ЯНУКОВИЧ (син Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА).

Довідка УНІАН. Вибори президента ФАУ проходять кожні 3 роки. Главу Федерації вибирають члени ФАУ, які входять до різних автомобільних клубів організації. Залежно від кількості членів клубу, існує квота делегатів на виборах. З кожних 25 осіб вибирають одного, який і представляє інтереси клубу на виборах.

ФАУ - добровільна міжнародна громадська організація, створена на основі об`єднання інтересів громадян України і громадян інших країн, які працюють в автомобільній промисловості і на транспорті, займаються автомобільним туризмом і спортом. Заснована у 1992 році. Має статус національної спортивної федерації. Організовує і проводить чемпіонати, кубки, першість, національні змагання України з автомобільного спорту, також організовує на території України міжнародні етапи кубків і чемпіонатів.

Б.НОВИЦЬКИЙ - 4-кратний володар Кубку України з ралі-рейдів в абсолютному заліку. Чемпіон Росії 2011 року в абсолютному заліку. Бронзовий призер FIA CUP 2010 року в абсолютному заліку. Учасник ралі "Париж-Дакар" 2009 року. Призер міжнародного ралі "Шовковий шлях" 2009 року. Майстер Спорту України. Суддя ФАУ 2-ої категорії. Організатор 15 змагань з ралі-рейдів статусу Кубку України. Пілот листа пріоритету FIA.

***

Аеропорт «Бориспіль» створив власну службу таксі

Державне підприємство аеропорт «Бориспіль» створило власну службу таксі, яке одержало назву Skx Taxi. Проект презентував 26 грудня віце-прем`єр-міністр України, міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, він повідомив, що для служби таксі аеропорту «Бориспіль» будуть придбані автомобілі «Хюндай Соната». На сьогодні в тестовому режимі працює 10 автомобілів.

Усього на першому етапі реалізації проекту, який триватиме до кінця першого кварталу 2012 року, автопарк служби таксі аеропорту «Бориспіль» збільшиться ще на 100 автомобілів, у другому кварталі 2012 року може бути куплено ще 100 автомобілів. При цьому Б.КОЛЕСНІКОВ не уточнив обсяг інвестицій в реалізацію цього проекту. Також Б.КОЛЕСНІКОВ повідомив, що вартість проїзду у таксі з аеропорту «Бориспіль» становитиме 6,5 грн. за 1 км. Замовити таксі можна буде за спеціальним коротким номером, який на сьогодні не озвучується, безпосередньо в аеропорту або через Інтернет.

При цьому, за словами начальника служби таксі аеропорту «Бориспіль» Стефана БЛАГОВІСТНОГО, питання закупівлі другої партії автомобілів вирішуватиметься за результатом ефективності роботи перших 110 машин.

Тестовий режим служби таксі аеропорту «Бориспіль» триватиме до 25 березня 2012 року.

Також С.БЛАГОВІСТНИЙ повідомив, що пікова пропускна спроможність аеропорту «Бориспіль» становить 3 000 пасажирів за годину. При цьому завдання служби таксі - вивезти близько 5% пасажирів з аеропорту.

***

Правила перевезення домашніх тварин залізничним транспортом змінили

З 30 грудня 2011 року набирає чинності наказ Міністерства інфраструктури України про затвердження змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти залізничним транспортом України, які, зокрема, регулюють правила перевезення у потягах домашніх тварин.

Як повідомляє УНІАН Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця», зокрема, для перевезення собак у купе пасажирського або швидкого поїзда пасажиру потрібно буде викупити всі місця у купе.

Великі собаки (вищі за 45 см, не більше однієї тварини) мають перевозитися у намордниках на ланцюжках або ремінних прив`язках, маленькі собаки - у коробках, кошиках, клітках (не більш, як дві тварини).

У вагонах купе з місцями для сидіння інших категорій потягів (швидкісних, високошвидкісних тощо) перевозити собак дозволяється на таких самих умовах, якщо місця є відособленими.

У регіональних потягах великих собак можна перевозити тільки у крайніх тамбурах першого і останнього вагонів під спостереженням супроводжуючого, а маленьких собак дозволяється розміщувати під місцями для сидіння у коробках, кошиках, клітках (не більш, як дві тварини).

Для дрібних кімнатних тварин (окрім собак) і кімнатних декоративних птахів доступні усі типи вагонів, незалежно від наявності ручного багажу. Вони мають перевозитися у коробках, кошиках, клітках (не більш, як одне місце ручного багажу) і вільно розміщуватися на місцях, відведених для ручного багажу.

«Для собак, дрібних кімнатних тварин і кімнатних декоративних птахів є обов`язковою наявність ветеринарного документа, оформленого належним чином», - відзначає «Укрзалізниця».

***

«Укрзалізниця» збільшила кількість додаткових поїздів на свята

Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця» збільшила кількість додаткових поїздів на новорічні й різдвяні свята до 28.

За інформацією “Укрзалізниці”, зокрема, за останні дні було призначено ще чотири поїзди, які відправляться напередодні Нового року - № 290/289 - 282/281 Керч, Феодосія - Київ № 290/289 Запоріжжя-Київ № 545/532 Київ - Львів № 511/532 Київ - Львів.

За попередніми даними, в пікові дні - 29 і 30 грудня 2011 року із залізничного вокзалу Києва відправлятиметься близько 100 тис. пасажирів, що є максимальною пропускною спроможністю київського вузла.

Нагадаємо, що станом на 16 грудня «Укрзалізниця» збільшила кількість додаткових поїздів на новорічні й різдвяні свята до 25, раніше планувалося лише 20 поїздів. Крім того, «Укрзалізниця» збільшила кількість рейсів деяких поїздів у західному напрямку й на Київ.

Раніше «Укрзалізниця» заявляла про збитковість додаткових поїздів для залізниці й не планувала призначати такі поїзди в зимовий сезон 2011-2012 рр.

***

Агро

Українці під час новорічних свят викидають на смітник 470 млн.грн.

Під час новорічних свят українці викидають на смітник продукти на 470 млн. грн.

За наслідками опитування агентства AgriSurvey Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), до 12% продуктів харчування, закуплених міським населенням України до новорічного столу, не споживається і псується, повідомила УНІАН прес-служба УКАБ.

У грошовому вираженні зі стандартного святкового столу для чотирьох дорослих і двох дітей в середньому викидається на смітник продуктів на 90 грн. Разом усе міське населення України викидає продуктів десь на 470 млн. грн.

За словами директора агентства AgriSurvey УКАБ Тараса ГАГАЛЮКА, під час опитування 54% респондентів вказали, що у них під час свят псується до 5% закуплених продуктів. «Таким чином, по цій групі під час свят на смітник викидається кількість продукції, еквівалентна 850 тоннам ковбаси «Московська», чи 2,5 тис. тонн свинячих ошийків, чи 4 тис. літрів шампанського. Ще у 40% опитаних псується від 5% до 15% продукції, а це – еквівалент 300 тонн червоної ікри, чи 3,5 тис. тонн твердого сиру, чи 4 тис. тонн масла», – стверджує Т. ГАГАЛЮК.

Такі показники свідчать про те, що українцям є до чого прагнути у плані культури споживання. Водночас, за даними Організації продовольства і сільського господарства ООН (FAO), щороку у світі псується близько 1,3 млрд. тонн продуктів харчування, а це близько третини продукції, призначеної для споживання людьми.

***

Завтра на півночі та сході Україні очікується невеликий дощ

Завтра вночі на півночі Лівобережжя України місцями очікується невеликий мокрий сніг, вдень у північній та східній частині невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця, у південній частині та в Карпатському регіоні місцями туман, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер західний, 7-12 м/с, у східних областях та на півночі Лівобережжя пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

У Київській області у вівторок вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-7°. У Києві температура вночі 1-3° тепла, вдень 5-7°.

***

Більше інформації за передплатою вУНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН