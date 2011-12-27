Ландик зірвав чергове засідання суду у його справі

Звинувачений побитті Марії КОРШУНОВОЇ депутат Луганської міської ради Роман ЛАНДИК зірвав чергове засідання Ленінського райсуду Луганська, повідомляє «Острів».

На засіданні 26 грудня були не присутні постраждалі – М.КОРШУНОВА і Дарина ЗАЯЦЬ. Як пояснив їх адвокат Володимир РАКОВ, постраждалі «втомилися слухати образи на свою адресу». «Вони вже дали всі можливі свідчення у справі і написали заяву про слухання справи без їх участі», - повідомив він.

Крім того, захворів один з адвокатів Р.ЛАНДИКА Юрій БЕРЕЗОВСЬКИЙ. «У нього – гіпертонічний криз і буде відсутнім він буде близько тижня», - повідомила другий адвокат підсудного Наталія СУСЛІКОВА.

У зв`язку з цим суд поставив питання про подальше проведення засідання. Прокурор і адвокати погодилися продовжувати, проте Р.ЛАНДИК почав кричати: «Мене півроку тримають у підвалі. КОРШУНОВА спеціально йшла у «Баккару», щоб мене убити. Преса досі бреше про те, що сталося. Мене ніхто не слухає, суддя вдає, що глуха. Все, що відбувається, – це маразм».

Через поведінку підсудного суддя Олена ПОПОВА оголосила про перенесення засідання на 3 січня 2012 року.

Довідка УНІАН. 4 липня вночі в ресторані «Баккара» у Луганську син народного депутата від Партії регіонів Володимира ЛАНДИКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДИК побив М.КОРШУНОВУ. Відеозапис побиття потрапив в Інтернет.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу щодо Р.ЛАНДИКА за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Його було оголошено у розшук і затримано у Краснодарі (РФ).

21 вересня Р.ЛАНДИКА екстрадували з Росії до України для притягнення до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

26 вересня Ленінський районний суд Луганська залишив Р.ЛАНДИКА під вартою до виголошення вироку.

31 жовтня стало відомо, що Р.ЛАНДИК і М.КОРШУНОВА підписали мирову угоду.

8 грудня потерпіла М.КОРШУНОВА підтвердила в суді отримання компенсації у розмірі 5 тис. дол.

9 грудня батько обвинуваченого заявив, що передав дівчині 320 тис. грн.